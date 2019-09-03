順德今年車用業績占比看3成 續切入美系電動車

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）導線架廠順德第3季可望隨車用半導體需求漸回溫，法人估今年車用業績占比看3成，今年新專案件數可超過百件。順德持續切入美系電動車大廠供應鏈。

展望下半年營運表現，法人預期順德主要客戶庫存去化將告一段落，第3季可望隨著車用半導體需求逐步回溫，8月起市場需求逐步向上，預估今年車用業績占比可達到30%，下半年整體業績較上半年小幅成長。

順德開發的新專案項目穩健，預估今年件數可超過百件，主要是車用客製化產品，歐系半導體整合元件製造廠（IDM）是主要客戶，法人預估今年下半年有更多專案陸續推動。

此外法人表示，順德持續切入美系電動車大廠傳動系統所需功率管理系統導線架，供貨比重超過50%。

展望未來趨勢，法人表示，順德可持續受惠車用和工業電子應用功率半導體導線架長線需求，且車用功率半導體價值可望隨著傳動系統電氣化持續成長。法人預期未來2年車用占順德整體業績比重上看32%。

法人表示，汽車電氣化的半導體含量提升，用在電氣化汽車的馬達逆變器、DC/DC變壓器、電池管理系統（BMS）以及車載充電器等需配備功率元件和分離式元件的數量高，相關導線架需求也越多。

若從產品業績比重來看，今年上半年電子業務占順德整體比重約8成多，其中功率和分離式元件導線架占比約6成多，IC導線架占比約15%到17%，智慧型手機用音圈馬達（VCM）占比約5%，LED導線架占比約3%。

在全球功率和分離式元件導線架市場，法人指出順德相關占比約15.8%，位居第一，其他競爭同業包括日本三井高科技MHT（Mitsui-High Tec）、界霖、日本益能達株式會社（Enomoto）、中國寧波康強（Kangqiang）等。

導線架是一種薄型金屬架，在半導體封裝過程中做為晶片托盤，用來傳輸訊號、散熱、穩定晶片，是半導體上游的關鍵零組件。（編輯：鄭雪文）1080903