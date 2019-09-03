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精測8月營收創新高 第3季業績衝高可期

最新更新：2019/09/03 16:43

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中華精測自結8月合併營收新台幣3.67億元，創歷史單月新高。法人估精測第3季業績可望大幅季增逾40%，拚單季新高。

精測自結8月合併營收3.67億元，較7月3.42億元成長7.4%，比去年同期3.16億元增加16.06%。法人指出，精測8月營收創下歷史單月新高。

精測指出，第3季進入傳統旺季，受惠5G進入商用化階段，包括基頻晶片、數據晶片、射頻晶片、應用處理器晶片、無線/有線網路傳輸晶片等半導體測試介面需求逐步增溫，帶動7月與8月營收成長。

法人指出，第3季開始晶圓代工廠7奈米先進製程測試積極拉貨，華為旗下晶片設計廠海思對於射頻元件測試的非美商化要求增加，對於台廠晶圓探針卡測試載板和IC測試載板需求提升，帶動精測第3季業績表現。

法人預估，精測第3季業績可望較第2季大幅成長超過4成，有機會創單季新高。

精測指出，每年投入研發費用占營收比重約2成，研發人員占整體員工比重34%，累積多項高速高頻訊號自有測試技術，未來因應5G行動通訊和人工智慧等高速高頻晶片測試介面，精測將在今年國際半導體大展（SEMICON TAIWAN）展出100um以下的細間距垂直式探針卡（VPC）產品。（編輯：張良知）1080903

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