大銀每股56元掛牌上市 早盤大漲53%

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）大銀微系統今天以每股56元掛牌上市，早盤最高來到85.7元，大漲53%。大銀董事長卓永財表示，公司要朝新台幣百億元營業目標邁進。

展望下半年營運表現，大銀表示第4季業績相對看佳，主要是包括新的伺服馬達和驅動器等產品有機會挹注業績，此外半導體應用廠商需求加溫，希望出貨加快，也有助第4季表現。

從訂單能見度來看，大銀指出目前訂單能見度約1.5個月左右，客戶每月訂單持續挹注，不過客戶下單仍相對謹慎。

法人預估，大銀第3季業績可較第2季持平，第4季業績可較第3季佳，今年業績力拚與去年持平。

大銀也積極布局雲林科學園區一期廠區，估大約在11月可完工，土地大約1萬坪，廠房大約2000坪，主要以伺服馬達前期製程為主。

大銀指出，已經開始出貨伺服馬達給韓國的3C設備廠商，此外包括韓國在內的半導體廠商，也正向大銀詢問線性馬達和驅動器產品。

在東南亞布局，大銀表示，目前持續在東南亞和新加坡持續深耕自動化設備應用，預估今年大銀在東南亞市場的成長幅度可達50%。

若從市場分布來看，大銀表示，亞洲市場業績占比約35%，其中中國大陸市場占比約15%；另外美國和歐洲占比各20%，台灣占比約25%。

大銀微系統上市承銷以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格76.73元，是競拍底價50元的1.53倍，公開申購價56元，總計吸引超過23萬人參與申購，申購過程中凍結超過新台幣133億元資金，中籤率僅1.07%。

大銀微系統主要產品包括微米與奈米級定位系統、線性馬達、力矩馬達、伺服馬達、驅動器與控制器等元件，切入半導體、面板及印刷電路板設備大廠。法人指出，大銀已打進全球前三大半導體設備製造商供應鏈。（編輯：鄭雪文）1080904