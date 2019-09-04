卓永財：部分工具機廠調整人力 並非放無薪假

上銀集團總裁卓永財4日表示，部分台灣工具機廠商並不是無薪假，是以較低的薪水讓員工休假，只是人力調整的過渡階段。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月4日

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）上銀集團總裁卓永財表示，台灣工具機產業基礎仍雄厚，廠商轉型升級還有很好的發展機會，目前部分廠商以較低的薪水讓員工休假，處於人力調整的過渡階段，並不是無薪假。

大銀微系統今天上午在證交所舉行掛牌上市典禮，會後上銀集團總裁、也是大銀微系統董事長卓永財接受媒體採訪。

卓永財指出，受惠日韓貿易戰轉單效應，大銀部分產品已經運送到韓國，9月之後還會有其他產品陸續運送到韓國。大銀也切入印刷電路板（PCB）主要廠商系統整合，目前進行順利。

觀察工具機產業景氣，卓永財表示，他重申工具機廠商不僅要西進和南進，「還要上進」，工具機產品朝向複合化工業4.0階段邁進，一定要技術升級，特別是日本工具機廠商積極轉型升級。

他認為，台灣工具機廠商若轉型升級，產業基礎仍雄厚，工具機產業還會有很好的發展機會。

媒體問及部分台灣工具機廠商無薪假狀況，卓永財指出，景氣好壞會影響員工的需求，工具機廠商不願意解雇員工，而是透過比較低的薪水，讓員工休假，「並不是無薪假」，只是人力調整的過渡階段。

展望第4季產業景氣，卓永財預期，包括5G和電池製造相關的電子設備、半導體後段高階封測設備等，景氣不會差，上銀和大銀微系統仍持續受惠，預期第4季表現持穩，上銀今年整體表現力拚與去年持平。

對於台商回流，卓永財表示，台灣有不錯的產業發展環境，企業在全球布局也是長期發展的一部分，但他認為大學教育應該要結合社會和產業，價值也要多元化，學用之間要連結。

法人預估，上銀8月業績受到歐洲客戶暑休的影響可能較7月下滑，不過大銀微系統8月業績可維持7月水準，主要是半導體設備穩健拉貨。（編輯：鄭雪文）1080904