財政部放寬製酒教學課程 符4要件就合法

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）財政部今天發布解釋令，放寬製酒教學課程、活動，只要符合不以產製酒品為目的、每名學員製酒數量未逾5公升，酒品由學員自行帶回，以及過程中未使用私酒等4要件，就屬合法行為免罰。

財政部國庫署官員表示，菸酒管理法規定，產製酒品必須要取得「酒製造業許可執照」，並實際在執照上載明的地點進行產製，否則將視為產製私酒，可處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，若查獲私酒價值龐大，還可加重處罰，僅產製私酒未逾一定數量且供自用者才可免罰。

國庫署官員說，不過，只要教學過程中，業者與民眾被認為存有對價關係，例如向參加者收取費用或工本費，就不適用少量自用免罰的規定，一樣得開罰。

國庫署官員表示，過去針對製酒教學課程是採從嚴管理，比照製酒業者進行控管；不過，實務上地方政府在查核時，因各類課程內容設計不同，很容易裁罰標準不一的問題；日前經與專家學者交換意見，認為如果是純粹教學，應該可以適用較寬鬆的規範，這樣也有助休閒農場發展，可推出相關課程攬客。

官員指出，因此，今天發布解釋令放寬，如果活動不是以產製酒品為目的，且教學完畢後，每名學員現場製品數量不超過5公升並由學員全數帶回家，過程也未使用私酒，就不視為產製私酒行為，即使課程收費，存有對價關係也免罰。

不過，國庫署也提醒，開設製酒課程的業者於教學時使用的原材料，記得要符合食品或酒品衛生安全規範，不要使用有霉變、有毒、含有害人體健康的物質，以維護民眾消費安全及權益。解釋令於今天發布生效，所有尚未確定案件皆可適用。（編輯：蘇志宗）1080904

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