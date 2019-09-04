思考海外資金匯回 會計師建議5大面向評估

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）海外資金匯回專法今年8月15日上路，國稅局統計目前已有3案遞件申請。資誠（PwC）提醒，個人及企業思考是否將海外資金匯回時，應綜合考量資金流動性、稅負、對財報影響等5大面向。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯指出，第1，有意適用「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）的個人及企業，應先思考資金流動性問題；因為按專法規定，資金回台若不用於實質投資，至少將有7成須存放在外匯存款專戶，5年內無法自由運用，若是進行實質投資，也有投資期間限制。

第2，要考量適用專法稅負是否最划算 ，舉例來說，個人海外資金匯回，除專法外，若有能力舉證資金中本金及所得各占有的比重，其實還可循財政部民國108年1月31日發布的解釋令回台，管道不只一個，可事先評估比較。

第3，如果是營利事業，記得考慮對財務報表的影響。例如，企業的海外股利，如果在以往財務報表中，都沒有估列過所得稅費用，那海外資金匯回繳稅，並於財報上認列所得稅費用後，將稀釋企業當年度獲利。此外，匯回後存放在外匯專戶的外幣存款，其匯率波動影響數也將影響企業損益。

第4，選擇適用海外資金匯回專法，雖然可排除適用所得稅法、所得基本稅額條例及台灣地區與大陸地區人民關係條例的課稅規定，但個人的境外資金若過去有涉及遺產、贈與等行為，還是無法完全排除溯及既往查核的可能性。

第5，提醒個人申請適用境外資金專法，必須要能符合洗錢防制法及資恐防制法相關規範，並通過金融機構反洗錢與反資恐的審查，否則難以順利回台。（編輯：蘇志宗）1080904