外資大買189.49億 加碼PCB權值股

（中央社記者吳家豪台北5日電）外資及陸資今天買超台股189.49億元，加碼標的包含國際油價連動ETF、權值股台積電、PCB（印刷電路板）、記憶體、航運、金融等類股；投信買超主力則集中在PCB族群和二極體廠。

受港府撤回逃犯條例、美股上漲激勵，台股今天帶量突破季線反壓，在PCB族群及電子權值股領軍下，加權指數終場收在10756.93點，上漲99.62點，漲幅0.93%，成交值放大到新台幣1537.39億元。

自營商今天買超31.64億元，投信買超13.33億元，外資及陸資買超189.49億元；三大法人合計買超234.46億元。

國際油價連動ETF（指數股票型基金）的元大S&P原油正2排在外資買超第一名，買超張數來到8.58萬張；蘋概股指標的台積電買超3.37萬張，排名第2；光碟片廠中環買超3.01萬張，排第3；PCB族群的欣興買超2.59萬張，排名第4；陸股連動ETF的元大滬深300正2買超2.53萬張，排第5名。

外資買超第6到10名依序為元大台灣50買超2.1萬張、動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科買超1.98萬張、航運股長榮航買超1.72萬張、金融股元大金買超1.17萬張、金融股新光金買超1.14萬張。

內資方面，投信加碼標的以PCB族群為主，華通、欣興分別買超1.6萬張、6475張，排在前兩名；著重在車用發展的二極體廠強茂也獲資金青睞，買超1486張，排名第3；台積電買超1002張，排名第4；其他個股買超張數都低於1000張。（編輯：李信寬）1080905