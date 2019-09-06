燦坤業內外受寒 高層發內部信打氣拚轉型

（中央社記者江明晏台北6日電）曾創「黃色家電」風潮的燦坤集團近來本業、轉投資都逢挑戰，高層中秋前夕發內部信，感謝員工付出，並將以二次創業的心態迎接挑戰，目前燦坤正在轉型的過程，開展新計畫。

燦坤集團在台拓展約300家門市，曾寫下「黃色家電」風潮，但遭逢市場變化，集團總營收與獲利連年下滑，除了本業有挑戰，轉投資事業也失利，旗下旅行社燦星旅、金鑛咖啡等，都面臨巨大轉型壓力、營運拉警報。

燦坤董事長何宗原、總經理李佳峰在中秋節前夕發出內部信，感謝全體員工的付出與努力，信中指出，燦坤開始經營通路業務近30年，創下許多輝煌的成績，多年來的成果得之不易，今年截至8月燦坤的累計營收仍位居台灣3C連鎖通路第一名，然而面對市場環境的改變，正在經歷一些風雨與挑戰，必須戰戰兢兢，一步步勤奮與努力，面對更嚴峻的市場變化，必須保持信心，一起攜手向前，以二次創業的心態共同迎接挑戰。

信中表示，目前燦坤正在轉型的過程，以帶給消費者360度美好的購物體驗為自我期許，全新的執行計畫正在開展。 近幾個月來，整合了線上線下的資源，提供完整的新零售服務體驗，並在7月推出最強會員特典「全民購物節」，創下了30%的營業額成長。

信上也寫道，上週五起，燦坤經營團隊已於總部及各區店長會議說明了嶄新的品牌升級計畫，今天全新的域名tk3c.com已正式啟用，升級版的電商站與企業站也同步上線；11月將迎來雙11全民購物節活動，並開展第一階段OMO（Online-Merge-Offline）線上線下融合，年底前會陸續開設全新燦坤電生活門市，一步步實踐品牌升級的規劃；在2020年第1季後，燦坤還會推出全新會員制度，讓會員體驗更加完整全面。

高層也期許，燦坤能成為具有網購與門市24小時服務能力的3C生活通路。（編輯：楊凱翔）1080906