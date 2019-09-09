就業金卡突破400張 國發會：讓人才進得來留得住

（中央社記者潘姿羽台北9日電）政府攬才成效漸顯，國發會為了吸引國際優秀人才來台，設計「就業金卡」整合機制，目前已核發超過400張；國發會表示，會持續檢討鬆綁相關法規，讓外國人才進得來、留得住。

外國專業人才延攬及僱用法自2018年2月8日正式施行，放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，並優化保險、租稅、退休等待遇，透過建構更友善的工作及居留環境，吸引優秀人才來台。

國發會也設計了結合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等4證合一的就業金卡，增添外國人才在台灣工作、生活的便利性。

國發會今天發布新聞稿表示，針對台灣各領域所需的外國特定專業人才，已核發就業金卡超過400張；此外，首張就業金卡持卡人YouTube創辦人陳士駿也回台投身新創，積極協助青年人創業發展。

據國發會統計，就業金卡持卡者以專長領域別分析，以經濟領域人數最多，達213人，占總核發數的53%；而後依序為科技領域84人、文化領域50人、教育領域27人、金融領域23人、建築3人。

若觀察主要來源國家，以美國103人最多，占總核發數的25%，而後依序為香港44人、英國35人、丹麥24人、馬來西亞23人、韓國20人、新加坡19人，以及其他國家。

國發會也說，為了顯示政府對就業金卡持卡人的高度重視，已舉辦多次持卡人交流茶會，未來會持續辦理相關交流活動，並推動海內外廣宣活動，檢討鬆綁相關法規，吸引更多外國人才來台。（編輯：鄭雪文）1080909