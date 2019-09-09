榮剛8月營收9.65億元 創15個月新高

（中央社記者韋樞台北9日電）台灣鋼鐵集團發布8月營收，其中榮剛營收新台幣9.65億元，年增8.47%，創下15個月新高；沛波因8月大雨出貨遞延到9月，8月營收1.94億元，年減14.9%，估計9月為出貨旺季。

航太用特殊鋼大廠榮剛8月合併營收9.65億元，年增8.47%，創15個月新高，累計前8月自結合併營收為72.65億元，年成長9.08%。

榮剛表示，航太用鋼品需求持續強勁，8月合併營收維持亮眼表現，不僅較7月及去年同期分別成長3.76%、8.47%，更創15個月單月營收新高紀錄。目前接單狀況已排到明年中，預期年底前整體營收可望維持高檔。

榮剛指出，持續看好航太用鋼產品需求，目前接單非常熱絡，加上航太特殊製程系統產品需先取得材料認證才能供貨，進入門檻高，榮剛在國內並無競爭同業，具有穩固的市場地位，榮剛將持續開發高價值特殊鋼材與特殊金屬利基產品，對未來營運展望維持正向看法。

鋼筋加工與配送通路大廠沛波8月營收為1.94億元，月減12.7%，年減14.9%，累計前8月自結營收為19.47億元，較去年同期成長34.7%。

沛波指出，8月全台雷雨不斷，整體出貨天數不到正常出貨天數的6成，致8月營收出現下滑，預期9月將反應出貨遞延效應而提前進入旺季。

沛波說，自去年起陸續整併中小型盤商，加上台南新廠啟用後，新增產能效益發酵，帶動公司營運量能持續擴增，沛波在北、中、南建構自有的二次加工廠與倉儲通路，引進大型自動化加工設備，大幅提升競爭力。

沛波表示，目前訂單能見度高，已看到明年開春，加上第4季至農曆春節前是產業旺季，將可帶動業績重回成長軌道。

至於螺絲螺帽大廠久陽8月營收9587萬元，月減6.6%，年減8.2%；累計前8月營收8.02億元，年成長6.5%。

久陽表示，8月營收仍受美中貿易衝突致使中國同業轉往歐洲市場削價競爭影響，加上美國市場雖然接單穩定成長，但新進客戶都有磨合期，初期仍以基礎產品出貨為主，高端產品比重較低，致使8月營收表現不如預期。

久陽說，雖會持續開發美國市場並提升歐洲地區商品的競爭力，但長期貿易戰，市場憂心全球經濟會出現疲軟，近期陸續公布的美、中製造業數據亦持續惡化，加上美中新一輪關稅已於9月1日生效，國際現貨市場價格恐持續修正，對於下半年的整體展望，可能會逐步調整為保守看待。（編輯：蘇志宗）1080909