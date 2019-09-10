更多編輯台推薦新聞：
張栩在台捍衛名人頭銜 將感謝化為動力
運動

張栩在台捍衛名人頭銜 將感謝化為動力

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看
科技

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看

遠東舊屋改造獎 池上穀倉藝術館獲首獎
文化

遠東舊屋改造獎 池上穀倉藝術館獲首獎

父收集二手參考書塗答案再利用 兒苦讀考上台大醫
生活

父收集二手參考書塗答案再利用 兒苦讀考上台大醫

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
iPhone新3款蓄勢待發 7大預測一次看
首頁 / 證券

和大8月營收7個月來高點 第4季業績料將回穩

最新更新：2019/09/10 09:39

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大自結8月合併營收新台幣5.17億元，是7個月來高點。法人預估，和大第4季業績可望恢復以往水準，有機會超越去年同期。

和大自結8月合併營收5.17億元，較7月5.06億元微增2.2%，比去年同期6.46億元減少19.98%。法人指出，和大8月營收仍是7個月來高點。

累計今年前8月和大自結合併營收40.09億元，較去年同期48.59億元減少17.5%。

和大指出，今年受到美中貿易戰高額關稅的衝擊、加上全球車市10年大循環整理的影響，和大上半年走過低潮調整期，預估業績將可逐月回溫。

法人預估，和大8月之後業績將會回升，預估到11月之後，可回到去年同期水準、甚至超越去年同期，第4季業績可望恢復以往水準。

和大響應政府回台投資方案，今年持續投資建置嘉義廠房設備，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，預計今年底將可建置共計14條產線加入量產。

和大同時加碼投資嘉義大埔美精密機械園區，新建和大嘉義三廠，總投資金額超過40億元，可再擴充10條智能化產線，供應客戶的電動車傳動系統零件採購訂單需求。

和大主力製造基地陸續轉移嘉義廠，逐漸成為公司最大的生產據點，未來規劃嘉義廠達到單月2億元產能的目標。（編輯：楊凱翔）1080910

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報