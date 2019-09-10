和大8月營收7個月來高點 第4季業績料將回穩

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大自結8月合併營收新台幣5.17億元，是7個月來高點。法人預估，和大第4季業績可望恢復以往水準，有機會超越去年同期。

和大自結8月合併營收5.17億元，較7月5.06億元微增2.2%，比去年同期6.46億元減少19.98%。法人指出，和大8月營收仍是7個月來高點。

累計今年前8月和大自結合併營收40.09億元，較去年同期48.59億元減少17.5%。

和大指出，今年受到美中貿易戰高額關稅的衝擊、加上全球車市10年大循環整理的影響，和大上半年走過低潮調整期，預估業績將可逐月回溫。

法人預估，和大8月之後業績將會回升，預估到11月之後，可回到去年同期水準、甚至超越去年同期，第4季業績可望恢復以往水準。

和大響應政府回台投資方案，今年持續投資建置嘉義廠房設備，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，預計今年底將可建置共計14條產線加入量產。

和大同時加碼投資嘉義大埔美精密機械園區，新建和大嘉義三廠，總投資金額超過40億元，可再擴充10條智能化產線，供應客戶的電動車傳動系統零件採購訂單需求。

和大主力製造基地陸續轉移嘉義廠，逐漸成為公司最大的生產據點，未來規劃嘉義廠達到單月2億元產能的目標。（編輯：楊凱翔）1080910