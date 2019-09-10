亞股未延續上週漲勢 靜待歐洲央行本週開會

（中央社香港10日綜合外電報導）亞洲股市今天未能延續上週的漲勢，有漲有跌。市場目光放在歐洲中央銀行本週即將召開的決策會議，投資人臆測歐洲央行將公布最新振興經濟措施，當中包括進一步降息至負利率。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「因2%的通膨目標跟日本一樣依然遙不可及，加上歐洲經濟火車頭、德國的成長減速，歐洲央行必須有所作為。」

「無論週四（12日）的決議為何，都將測試貨幣政策效果的侷限性。」

部分市場分析師警告，投資人若對歐洲央行的決議感到失望，將對股市帶來重大打擊。

歐洲央行12日召開會議後，美國聯邦準備理事會（Fed）接著將在18日開會，在就業數據疲軟和經濟浮現減緩跡象情況下，美國進一步降息機率增。

不過，其他較為樂觀的經濟數據也讓投資人對於聯準會的計畫感到不確定，美國本週公布的消費者物價和零售銷售將有助於釐清未來的經濟展望。

在需求下滑和貿易戰拖累下，中國公布8月生產者物價指數持續下滑。香港恆生指數今天收盤微漲0.01%；上海綜合指數收盤小跌0.12%；深圳綜合指數收盤略跌0.11%。

Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）在報告中表示：「令人憂心的不單是國內外需求浮現疲軟的跡象，還有中國透過削價的方式輸出通貨緊縮，讓歐洲央行等央行難以達到通膨目標。」

至於亞洲其他股市表現，日股日經指數收漲0.35%；南韓Kospi指數收漲0.62%；澳洲雪梨股市收跌0.51%；新加坡股市收漲0.31%；台北股市收跌0.44%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080910