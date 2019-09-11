最快年底發綠債 沃旭選定承銷銀行團

（中央社記者廖禹揚台北11日電）離岸風電開發商沃旭能源今天宣布，最快可能在今年底發行以新台幣計價的首檔綠色債券，承銷銀行團名單包括法國巴黎銀行、台灣銀行、中國信託商業銀行及德意志銀行。

沃旭能源今年6月與15家國內外銀行簽署為期5年、總額新台幣250億元的綠色循環融資案，沃旭能源預估，大彰化東南及西南第一階段離岸風場總投資額約達1650億元，扣除5成由沃旭集團自有資本支出，其餘將在台籌資，除聯貸案外，沃旭從去年底就開始醞釀發行綠色企業債券。

沃旭能源今天發布新聞稿表示，綠債發行時程可能在今年底，並已選定承銷銀行團，由法國巴黎銀行與台灣銀行擔任主辦承銷銀行，中國信託商業銀行及德意志銀行為協辦承銷銀行。不過目前仍未透露綠債發行金額。

沃旭能源表示，憑藉在國際市場的豐富綠債發行經驗，希望參與並活絡台灣綠色企業債券市場發展，為離岸風電產業挹注大量資金，積極協助台灣落實離岸風電建置目標。

沃旭能源通過遴選取得2021年900MW，並競標取得2025年920MW，1820MW離岸風場併網容量，今年4月30日已對旗下大彰化東南及西南第一階段離岸風場做出最終投資決定。（編輯：鄭雪文）1080911