蘇貞昌：高鐵延伸屏東 能提升國力與競爭力

（中央社記者劉姵呈台北11日電）針對外界質疑高鐵南延到屏東的效益，行政院長蘇貞昌今天出席活動前受訪表示，國家對於建設考慮的不只是何時回本，而在於是否公平對待民眾、達到區域平衡以及能提升國家國力。

蘇貞昌10日宣布高鐵將延伸到屏東，並要求路線盡速定案，不過外界的評價兩極；蘇貞昌今天出席國發會舉辦的「第17屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，接受媒體訪問表示，國家對於建設考慮的不只是何時回本，而在於是否公平對待民眾、達到區域平衡以及能提升國家國力有幫助。

蘇貞昌表示，高鐵南延是推動西部高鐵和東部快鐵的重要關鍵，沒有屏東就不會有台東；因此透過高鐵延伸到屏東，讓台灣的軌道建設升級，也讓國力更加提升、更有競爭力，甚至讓台灣在世界占有一席之地。

他也提到，計算交通建設絕對不能只有算行車時間，另外還包括等車、轉車的種種時間。蘇貞昌說，「當年鐵路電氣化只做到高雄，第一條高速公路只到鳳山，當年國民黨執政時重北輕南，以高屏溪為界，且當高鐵通車時，國民黨也說是廢鐵，還發起拒搭高鐵運動，但現在高鐵的效益，一天運量達到18萬人次。」

蘇貞昌表示，高鐵南延的討論已經12年，現在應該做出決定，讓高鐵和快鐵讓台灣整個延伸。

針對有學者認為，應該把預算用在升級高鐵，對此，蘇貞昌指出，其實詢問屏東人或搭高鐵的人就知道，當然接受可以有各種設計；不過，他說，「屏東等高鐵已經12年了。」

高鐵延伸屏東，審查委員9月底將評估的4條路線，包括燕巢案興建經費新台幣561億元，左營案興建經費554億元，高雄案1217億元，小港潮州案初估逾1500億元。（編輯：蘇志宗）1080911