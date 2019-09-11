iPhone 11首波到貨估充足 親民版占比逾5成

（中央社記者江明晏台北11日電）蘋果iPhone 11共3款新機將於20日在台開賣，通路業者看好親民版價格給利，且台灣本次到貨量充足，將掀買氣，估計首波到貨新機中，親民版的iPhone 11到貨占比逾5成以上。

蘋果今天正式發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 3款新機，台灣納入首波開賣國家，將於20日正式開賣。

由於去年iPhone XR到貨量稀少，讓電信業傻眼，今年iPhone 11系列到貨量受到市場關注，通路業者今天對中央社記者透露，這次3機同時開賣，已掌握到台灣的「到貨量相當充足」，和去年iPhone XS、XR雙機分開賣的到貨量總和相近，也是近幾年到貨量的高峰。

觀察今年iPhone 11買氣，通路業者指出，雖然蘋果今年新機沒有支援5G，難免受5G上路前的換機觀望潮影響，但蘋果在價格上讓利，親民版的iPhone 11定價比去年的iPhone XR還便宜2000元，有助於衝高銷量，加上舊機降價幅度高，也可藉此搶攻非蘋陣營市場。

根據蘋果台灣官網顯示的3款新機售價，6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年推出的iPhone XR降低2000元；5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro售價3萬5900元起；6.5吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起。

在到貨量的占比上，通路業者觀察，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max共3款新機，其中iPhone 11到貨占比逾5成以上，顯見蘋果這次策略是主打親民版，和去年策略大不相同。

據電信商預約資料顯示，iPhone 11 Pro的預約占比達66%，而夜幕綠新色獲得5成以上用戶青睞；通路業者認為，初期嘗鮮期夜幕綠新色的需求當然大，但長久的銷售來看，黑、白、紅才是銷售主力。（編輯：張均懋）1080911