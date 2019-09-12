iPhone 11買氣看旺 電信三雄資費出爐

（中央社記者江明晏台北12日電）蘋果發表iPhone 11系列新機，業界看好價格甜、買氣旺，電信三雄資費方案出爐，以綁約36個月、月繳999元為例，最親民版的iPhone 11（64GB）購機價1萬3300元，高價旗艦款搭舊換新等優惠也可0元入手。

蘋果已正式發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max共3款新機，台灣納入首波開賣國家，將於20日正式開賣，電信三雄稍早出具完整資費方案，除了各自加碼的加值服務優惠，月租方案與購機價格大同小異。

以綁約36個月、月繳999元為例，iPhone 11 Pro（64GB）購機價為新台幣2萬4300元，最親民版的iPhone 11（64GB）購機價1萬3300元；但若月付2699元高資費，iPhone 11各容量版本皆可0元入手。另有綁約24個月、30個月的選擇。

市場分析，iPhone 11購機價格和前一代iPhone XR相比約便宜2000元，可看出電信業者與蘋果策略一致，意圖用較低的價格鞏固市場，也刺激因5G上路前而壓抑的換機潮。

近幾年手機單價提高、電信補貼下滑，0元購機門檻大幅提高；不過，電信三雄均強調，本次綁約36個月、月繳999元，可行動上網吃到飽、網內免費，頂級旗艦新機iPhone 11 Pro Max（64GB）購機價2萬8300元，但若搭配指定舊機換新機方案、老客戶VIP等優惠，可0元入手，盼「無痛升級」帶動用戶申辦高資費方案的意願，也進一步提升平均每戶貢獻金額（ARPU）成長。

中華電信表示，同時加碼多項優惠，包括老客戶或行動VIP優惠折價最高5000元、舊機換新機優惠最高現折2萬5000元、Hami書城加值服務及漫遊優惠等。

台灣大哥大表示，與新加坡商Brightstar合作舊機換新機，提供舊機回收最高折抵2萬5000元；台灣大也特別邀請去年10月底前申辦「新代代迎新」的用戶「回娘家」提前升級續約，將可享有優先配貨，iPhone 11系列新機最高可折1萬5000元；台灣大13日將於網路門市、myfone購物晚間8時開放iPhone 11系列限量預購。

台灣大並指出，11日開放全台門市iPhone 11系列預約，民眾反映熱烈，許多果粉進線客服、親自至門市詢問，根據預約資料，以iPhone 11 Pro Max預約最多，其次為iPhone 11，顏色以夜幕綠最受歡迎。

遠傳電信強調，舊換新現折最高2萬5000元，加購friDay娛樂包（friDay影音/friDay音樂）等加值服務，手機可額外折抵千元、老客戶享優惠，續約最高折5000元。

觀察今年iPhone 11買氣，通路業者指出，雖然蘋果今年新機沒有支援5G，難免受5G上路前的換機觀望潮影響，但蘋果在價格上讓利，親民版的iPhone 11定價比去年的iPhone XR還便宜2000元，有助於衝高銷量，加上舊機降價幅度高，也可藉此搶攻非蘋陣營市場。

在到貨量的占比上，通路業者透露，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max共3款新機，其中iPhone 11到貨占比估逾5成以上，顯見蘋果這次策略是主打親民版，和去年策略大不相同。（編輯：黃國倫）1080912