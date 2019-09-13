iPhone 11全機型13日晚預購開跑 夜幕綠最受青睞

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）蘋果新3款iPhone今天晚間8時開始預購，台灣電信三雄之前預約狀況熱烈，整體來看iPhone 11 Pro Max和iPhone 11 Pro機種受歡迎，色系以「夜幕綠」最受果粉青睞。

蘋果日前推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。蘋果官網公告今天晚間8時開始預訂，預計20日正式開賣。台灣列入首波開賣國家，電信三雄先前已陸續開放預約。

中華電信在12日下午3時開放官網限量預約iPhone 11全機型，8分鐘立即額滿，根據中華電信官網預約統計，以iPhone 11 Pro Max及iPhone 11 Pro的256GB兩款機型最受歡迎，其中以蘋果今年推出的新色「夜幕綠」最受果粉青睞，超過3成客戶預約。

台灣大在11日全台門市開放iPhone 11系列預約，公司指出許多果粉進線客服、親自至門市詢問，根據預約資料，以iPhone 11 Pro Max預約最多，其次為iPhone 11，顏色以「夜幕綠」最受歡迎。

遠傳電信11日上午11時起開放iPhone 11線上預約，10分鐘內預約瀏覽人數衝破上萬人；據遠傳預約活動截至11日下午2時的統計，iPhone 11 Pro的預約占比高達66%，容量則以256GB為最多用戶選用，占預約量接近65%。

遠傳指出，iPhone 11預約登記為4成，紫色居多；iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max預約登記，色系以夜幕綠最多。

蘋果iPhone 11共3款新機將於20日在台開賣，通路業者看好親民版價格助攻，且台灣本次到貨量充足，刺激買氣，估計首波到貨新機中，親民版的iPhone 11到貨占比逾5成以上。

根據蘋果台灣官網顯示的3款新機售價，6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年推出的iPhone XR降低2000元；5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro售價3萬5900元起；6.5吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起。（編輯：李信寬）1080913