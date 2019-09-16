實支實付醫療險11/8起限買3張 專家提醒4重點

（中央社記者劉姵呈台北16日電）實支實付醫療險因有理賠住院雜費，可應付許多高額自費項目；不過，金管會公布自11月8日起，每人最多只能購買3張實支實付保單，專家提醒，要注意張數限制、副本理賠、保證續保與保障範圍等4大重點。

首先，自11月8日起，每人最多只能購買3張實支實付保單，其中包括1張正本的理賠以及2張副本的理賠。不過，宏泰人壽提醒，醫療險和意外傷害險的實支實付可分開算，所以等於除了原本3張實支實付醫療險外，還可以另買3張意外險包含醫療項目實支實付，且新制並不溯及既往，對於以前就買的、目前手上已經擁有3張以上的民眾也不受影響。

再者，有些保險公司的實支實付保單可以接受副本理賠，但也有只限定正本理賠，保戶可以依照自己保單的狀況選擇最適合自己的保單。錠嵂保經提醒，因正本理賠只能選1家，不管要買1正本加2副本，或3副本的組合都可以；不過萬一買到2家保險公司都需要正本才能理賠的，就建議選擇理賠額度高那一家去申請。

錠嵂保經也表示，雖然實支實付的雜費項目在自費治療中幫助很大，但投保2家以上的實支實付時，除了考慮2種商品特性符合互補原則外，還要衡量自己的財力有沒有辦法負擔，畢竟實支實付多屬附約定期險，買一家實支實付就必須搭配一張主約，所以在投保前建議檢視自己的需求，才不會傷了荷包又買到不適合商品。

第三，宏泰人壽也建議要挑選「有保證續保」且「續保年齡愈長愈好」的實支實付保單，因如果不保證續保，或者續保年齡較短，保障無法涵蓋到老後最需要的階段，且保證續保可避免因保險公司在隔年通知不續約，頓失保障的狀況。

最後，實支實付理賠金額必須在每日病房、每次住院、每次手術的「限額」之內，因此建議可挑選提供「實支實付」或「住院日額」2者兼具的商品，保障範圍會更完整。不過，若近年來門診手術的比例逐漸增加，民眾會擔心不住院就不理賠，因此也可另外選擇有把「門診手術」納入保障範圍的商品。（編輯：林興盟）1080916