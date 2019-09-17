油價飆歐美股收黑 台股恐高檔震盪

（中央社記者江明晏台北17日電）沙烏地阿拉伯石油生產設施遭攻擊帶動油價飆漲，歐美股收黑，台股16日不畏利空影響，漲70.58點，收在10898.13點，投顧表示，短線上有量價背離疑慮，恐高檔震盪。

由於沙烏地阿拉伯石油生產設施遭到攻擊帶動油價飆漲，激起投資人對全球經濟的憂心，紐約油價今天大漲近15%，創逾10年來最大單日漲幅，但全球原油供給充裕，稍微抑制這波油價漲勢。

美股今天收黑，道瓊指數終止連續8個交易日上漲；歐股今天與國際各股市同步下挫。

台股16日漲70.58點，收在10898.13點，成交值新台幣1165.51億元。三大法人合計買超新台幣74.78億元；自營商賣超19.53億元，投信買超5.4億元，外資及陸資買超88.91億元。

金管會主委顧立雄表示，目前外資股息收入留在台灣的金額還是大於匯出金額，只要台股基本面表現好，資金仍會留在台灣；另外，針對中國宣布取消合格境外機構投資者（QFII）額度限制，放寬股市資金進出，顧立雄認為，開放的象徵意義大於實質意義。

SEMI市場預測報告指出，今年台灣半導體製造設備投資在先進製程及產能帶動下，將以21.1%成長率超越韓國、躍居世界第一，台灣也已經連續9年成為全球最大的半導體材料消費地區，總金額達到114億美元。

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參與2020連署競選總統，市場將關注今天鴻海股價表現。

日盛投顧表示，台股16日不受中東地緣政治利空影響，反彈再創本波新高，不過成交量萎縮，短線上有量價背離疑慮，OTC指數卻和加權指數走出不同調，出現開高走低中黑K，由於台股加權指數來到10800點附近，若還原的除權息扣減的點數，現階段指數已來到將近「萬一」的高檔的套牢區，因此短線上仍會震盪，後續若要再挑戰更高點，則成交量必須要再放大，預期短線上將在10650點至11000高檔震盪。（編輯：黃國倫）1080917