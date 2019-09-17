債權人聲請假扣押 華映：全停工影響不大

（中央社記者潘智義台北17日電）大同集團子公司中華映管今天表示，針對新應材公司等債權人就貨款債權向桃園地方法院聲請強制執行假扣押生產設備，將配合法院規定辦理，因工廠已全部停工，影響不大。

華映發布重大訊息指出，因處於全部停工狀態，假扣押生產設備對公司財務、業務並無其它衍生重大影響，將持續與債權人進行協商。

華映因無法在9月11日預定日期支付8月薪資，於9月12日支付部分薪資時說明，因無足夠現金發放8月員工部分薪資，外籍員工支付40%，台灣員工薪資未滿新台幣5萬元支付55%、薪資在5至7萬元者支付15%、7萬元以上支付10%、處級以上暫不支付。

依華映重整規劃，將保留6代廠繼續營運，並出售4.5代廠變現，但提出重整計畫未獲法院認同，聲請抗告仍遭法院駁回。現雖仍依法提出再抗告中，但因緊急處分期間已屆滿不得再延期，失去緊急處分的保護傘，債權人可直接要求處分資產。（編輯：李信寬）1080917