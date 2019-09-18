2020年5G智慧型手機出貨 資策會：上看2.6億支

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）資策會MIC預估2020年全球將有170家電信商提供5G商用服務，包括製造、醫療和能源三大商機可期，預估2020年5G智慧型手機出貨可到2.6億支。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行秋季論壇記者會。

觀察5G商用進展，MIC資深產業顧問兼主任張奇表示，今年全球已有32個國家約56家電信商宣布部署5G網路，其中39家電信商已正式開通5G服務，預估到明年2020年，全球將有170家電信商提供5G商用服務。

展望明年，張奇表示隨著5G應用發酵，製造、醫療、能源等三大應用商機可期，台灣業者也可關注全球5G發展帶來的終端、材料與零組件等商機。

在5G智慧型手機部分，張奇指出，今年5G智慧型手機出貨量上看1141萬支，主要市場在韓國、中國大陸與美國，預期在價格下滑及蘋果（Apple）可望推出5G手機情況下，預估明年5G智慧型手機出貨量將達2.6億支。

展望5G三大應用，MIC預估，2026年全球5G製造市場規模可成長到420億美元。5G醫療預估從2020年4億美元成長到2026年218.8億美元，應用市場為遠距會診、遠距生理監控與醫院專網。

MIC預估全球5G能源應用將從2020年48.4億美元成長至2026年216.5億美元，主要應用包括無人機巡檢、能源專網與電動車充電站。（編輯：林興盟）1080918