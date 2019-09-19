公共建設計畫達成率49.68% 近年新高

（中央社記者吳柏緯台北19日電）國發會今天表示，截至8月，今年台灣公共建設整體的計畫經費達成率為49.68%，較去年同期上升2.5個百分點。此外，一併公布去年整年的達成率為93.71%，是7年來最佳。

國家發展委員會今天就今年的公共建設計畫經費達成率提出報告，根據該份報告資料顯示，今年共有377件公共工程正在執行。截至今年8月，377件的計畫經費達成率為49.68%，較去年同期上升。

國發會科長傅傳鈞表示，由於預警機制發揮功效，加上包含公共工程委員會在內的各部會執行的會報制度，有效的監督計畫經費執行成效，因此數字穩定成長。他說，目前共有377件公共工程計畫在在進行，其中有299件是由公共工程委員會的督導會報督導，再進一步細分，有224件是計畫經費超過新台幣5000萬元，另外75件是前瞻計畫。

至於剩下的78件計畫，傅傳鈞表示，是由各部會的推動會報督導。

雖然整體達成率的表現亮眼，但是其中被列為重點的60項預警計畫達成情形為48.34%，較整體達成率低。傅傳鈞說，國發會已提出審慎規劃計畫、強化風險預警、充分行政溝通協調等作為，排除現有的困境，並在未來推動計畫時，更應落實以確保計畫如期如質完成。

傅傳鈞表示，預警計畫包含今年內可能會有重大突破、外界較為關注與過去執行狀況較不理想的計畫。

除了今年的執行情況外，該報告也公布民國107年整體公共建設計畫預算達成率為93.71%，較106年的88.85%提升4.86個百分點，是近7年最佳表現。（編輯：蘇志宗）1080919