華映轉單效應 彩晶：各面板廠都有受惠

（中央社記者潘智義台北19日電）中華映管昨天宣布，將向法院聲請破產，對於市場盛傳華映客戶可望轉單給瀚宇彩晶，彩晶今天表示，其實各家面板廠都有接獲轉單。

彩晶今天在法人說明會指出，手機面板市場競爭激烈，毛利又低，因此改變經營策略，提高車載顯示面板及工控面板比重，目前已達整體營收的54%。

華映去年尚未爆發財務危機前，即轉型以車載及工控面板為主的經營模式，且只有6代線及4.5代線生產，甚至到後來僅以6代線主要負責生產。因此，市場傳出只有一條5.3代線，且經營績效良好的彩晶可望獲得轉單效應，但彩晶直言，友達、群創等面板廠都有接獲華映客戶的轉單。

彩晶主管表示，原本手機面板占整體營收一度超過7成，但因毛利較低，現已降至33%，車載及工控面板占比最高，超過5成，另外大尺寸面板占13%。

彩晶合併財務報告顯示，今年第1季基本每股盈餘0.06元、第2季基本每股盈餘0.1元，上半年累計每股基本盈0.16元，是台灣面板廠中唯一賺錢的公司。

彩晶指出，今年第2季銷貨收入約新台幣42.6億元，較第1季32.6億元增加約30.7%。營業毛利約為5.7億元，營業利益約為1.38億元，淨利約為3.05億元，基本每股盈餘0.1元；至第2季底每股淨值約為12.96元。

彩晶統計，2019年第2季總出貨量較第1季增加約10.7%，達423.6萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約33美元。在產品出貨方面，中小尺寸面板出貨量約為8100萬片，大尺寸面板出貨量約為33萬片，自有品牌產品出貨量約為11萬台。（編輯：張均懋）1080919