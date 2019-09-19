國際機場產業發展協會成立 力拚機場經濟學

（中央社記者邱俊欽桃園機場19日電）桃園市國際機場產業發展協會今天舉行成立大會，桃園市長鄭文燦表示，國際機場是國門的門戶，內外結合龐大產業，為擴大桃園國際機場整體經濟效益，市府將聚焦推動「機場經濟學」。

由桃園國際機場免稅店、旅遊觀光產業、機場相關發展等單位籌組的「桃園市國際機場產業發展協會」今天成立。協會希望藉由整合旅遊觀光產業、機場發展等力量，建構一個產、官、學交流學術和產業經驗，共享成果的非營利機構，希望朝國際性、政策性和實質性公共政策及產業發展的平台發展。

鄭文晚間在成立大會致詞中表示，國際機場是國家的門戶，也是進步的象徵，更是台灣連結世界的起點，桃園機場隨著航空城計畫逐步落實、第三跑道開闢以及周邊產業專用區開發，未來將大幅提升國際客貨運容納量與產業進出口需求，帶動桃園以及全台整體經濟發展。

鄭文燦說，為擴大桃園國際機場整體經濟效益，市府將聚焦推動「機場經濟學」，設立航空城產業專用區，吸引更多國內外企業投資桃園。

協會表示，首屆理事長由采盟公司董事長古素琴擔任，昇恆昌公司副董事長吳秀光擔任副理事長，義美吉盛公司總經理詹成吉出任常務理事。

協會表示，未來將著重在國際性的產業競爭策略分析，全國性的公共政策研究探討以及機場相關產業發展推動執行，希望大力推動旅遊觀光產業及全國國際機場的產業升級與發展，提昇國際機場的整體服務品質及競爭力。（編輯：張銘坤）1080919