劉世忠：印度是下一個台商必布局市場

貿協副董事長劉世忠（右2）、駐印度代表田中光（右1）20日在新德里召開記者會，向印度與外國媒體說明美中貿易戰後，台商重新考慮布局，把印度視為必須布局的市場。中央社記者康世人新德里攝 108年9月20日

（中央社記者康世人新德里20日專電）貿協副董事長劉世忠與駐印度代表田中光今天接受印度媒體聯訪時強調，無論美中貿易戰是否結束或台灣是否出現政權更替，印度都是未來20、30年台商下一個必布局的市場。

在印度媒體記者詢問及要求下，田中光預測，台商未來幾年到印度投資的金額保守估計至少可達到100億美元（約新台幣3094億元）。

劉世忠與田中光下午召開記者會，並由劉世忠向印度及外國媒體介紹他這幾天與印度官員的接觸，及更多台商在美中貿易戰後重新思考到其他國家，尤其是布局印度的問題。

劉世忠指出，中國不斷調高工資，出現更多環保法規限制，美中貿易戰之前已有一些台商到越南等其他國家投資，在美中貿易戰開打後，更多台商了解到美中貿易戰及領導權爭奪將不會在短時間內落幕，思考到東南亞國家和印度等其他市場布局。

此外，他說，已有超過130家台商計畫回流台灣，並承諾投資近200億美元。

劉世忠表示，政府除協助回流台商尋找土地、勞工和水電支持外，也透過新南向政策，協助計畫到中國以外國家重新布局的台商前往新南向國家布局，其中也包括印度；而貿協正積極協助台商到印度投資，聚焦的產業包括智慧城市、電動車、再生能源、人工智慧（AI）等。

有印度媒體問到，如果美中貿易戰結束，或遇到台灣選舉後出現政權更替，是否會影響到新南向政策？而原本到印度投資或準備到印度投資的台商，是否會返回中國？劉世忠和田中光都認為不可能返回中國。

劉世忠指出，美中貿易戰牽涉的不僅僅是貿易失衡，也牽涉到科技領導地位及全球領導地位，加上美國總統川普很有談判策略，而中國國家主席習近平面對國內壓力也不可能對美國讓步太多，美中不可能很快就達成協議，結束貿易戰。

田中光也表示，商人是精明的，永遠會尋找對自己經營最有利的環境與條件，不論美中貿易戰是否結束或者台灣在大選後是否出現政權更替，擁有年輕勞工、龐大市場和經濟加速成長及民主、政治穩定的印度，都是未來20、30年台商下一個必須布局的市場。

至於中國，田中光說，中國有太多不確定因素，他覺得台商不可能關閉已在印度等其他國家的廠房而返回中國。

劉世忠答覆媒體提問時指出，許多台商在中國投資，尤其是在筆記型電腦、智慧型手機等領域，會採取一種策略，一方面保留他們已在中國的投資與廠房，但控制成本；一方面也會到其他國家與地區開設新據點，以因應局勢變化及分散風險。

他表示，由於生產筆記型電腦、智慧型手機等產品的台灣廠商，耗費近20年在中國建立產業鏈，不可能直接把在中國的廠房關掉，而是保留中國的據點且在全球布局。（編輯：周永捷）1080920

貿協副董事長劉世忠（左）和駐印度代表田中光20日在新德里召開記者會，並答覆與會印度與外國媒體記者問題。中央社記者康世人新德里攝 108年9月20日