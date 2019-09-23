六福村積極擴大客群 莊豐如：集團拚明年轉盈

（中央社記者江明晏台北23日電）六福旅遊集團受惠連假效應、北部放晴，加上擴大客群策略奏效，今年入園人次逆勢成長，董事長莊豐如看好政府對觀光產業的重視，集團也期望明年能正式轉虧為盈。

受惠今年連假效應、北部放晴天數多，加上六福旗下六福村主題遊樂園適逢40週年，推出多項主題活動與擴大客群的措施奏效，今年前8月入園人次成長10%，全年挑戰總入園人次160萬，年增14%的目標不變。

六福旅遊集團董事長莊豐如受訪時表示，今年六福村前8月入園人次成長10%，在觀光大環境價量齊跌的狀況下逆勢成長，實屬不易。

她表示，六福村已是40年的公司，除了熟悉的親子客群，也有企業家庭日等客戶，近期園方積極推出不同生態主題活動，例如在入園前舉辦動物園路跑活動或是夜探動物園，以及為樂齡族群設計的一系列體驗行程；與社福團體合作，為長照家庭照顧者提供的喘息服務，也盡量滿足高度醫療族群遊憩的需求，擴大不同市場，並保持聲量，藉此創造新的成長動能。

六福旅遊集團是國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、戲院等事業的企業集團，旗下有六福村、六福萬怡、關西六福莊、六福客棧等事業體。

莊豐如表示，政府在開放陸客來台時，造就許多低門檻的購物店、服務站林立，六福就認為不要殺入這樣的紅海市場；雖然大環境適逢陸客不來、價量受挫的打擊，但六福萬怡因位處南港，受惠南港展覽館多項展期挹注，下半年又進入旺季，住房率與餐飲皆進補。

展望明年，她表示，雖然觀光產業還是偏保守，但已感受到政府對觀光產業的重視，包括交通部長林佳龍喊出「觀光立國」的目標，年底將提出未來10年觀光發展政策白皮書，期望在2030年時，來台國際觀光客達2000萬人次。

六福皇宮去年底熄燈，對獲利表現將有正面助益，莊豐如表示，大環境狀況不佳，飯店要做好不容易，而六福集團也期望在明年能正式轉虧為盈，但還是有些變數存在。

此外，六福村積極打造生態旅遊，園區內繁育21隻白犀牛，成果傲視亞洲，莊福文教基金會長期關注犀牛保育，在9月22日世界犀牛日與六福旅遊集團聯名發起台灣響應活動，舉辦「紅鼻子挺犀牛．鐵牛三項運動會」，進行鐵牛趣味PK賽。

莊福文教基金會董事長莊秀石及莊豐如均出席活動，突破萬人的入園民眾也都妝扮或抹上紅鼻子，象徵犀牛被盜獵者割取犀牛角，並穿著代表犀牛顏色的灰色上衣入園響應。（編輯：楊玫寧）1080923