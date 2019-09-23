氣動元件回溫可期 法人看好亞德客-KY全年獲利

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）法人預期工具機產業景氣已觸底，氣動元件出貨回溫可期，估亞德客-KY今年業績力拚較去年持平，獲利有機會來到歷史第3高。

美系外資法人報告預期，中國工具機訂單循環已經觸底，未來情況不會更糟，回溫階段不會太遠，過去3個季度工具機廠商透過減少包括氣動元件在內等零配件調整庫存，目前開始逐漸回穩到較健康的水位。

展望明年，外資報告預期工具機產業可望受惠iPhone和5G智慧型手機供應鏈對新設備需求、未來9個月到12個月客戶開始消化設備、以及產能重置可帶動明年到2021年的設備需求，預估明年對於工具機出貨來說是表現較佳的一年。

法人預估，氣動元件在最快未來1到2個季度的回溫狀況較線性滑軌元件來得明顯。

展望第3季，法人預估亞德客-KY在9月業績可維持7月和8月水準，第3季業績可站上新台幣40億元，較第2季減少約9%到10%，比去年同期年增約4%，預期下半年業績可較去年同期佳。

展望今年，法人估亞德客-KY今年業績落在154億元到156億元區間，力拚較去年持平，今年獲利可到歷史第3高，每股純益可超過13元。

亞德客-KY自結8月合併營收新台幣13.35億元，比7月持平，較去年同期12.66億元增加5%。累計今年前8月自結合併營收104.52億元，較去年同期107.76億元減少3%。亞德客-KY指出美中貿易摩擦，使得部分客戶對需求觀望。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo、和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo占中國大陸氣動元件市場占有率約65%。（編輯：楊凱翔）1080923