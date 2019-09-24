萬泰科5G線材加溫 越南轉單效應助攻

（中央社記者韓婷婷台北24日電）5G基地台建置開跑，推動萬泰科網路線材接單加溫，搭上5G產業列車；美中貿易轉單效應也讓萬泰科越南廠接單大增，第4季有機會再加入2家新客戶，在5G及轉單效應下營運看增。

美中貿易戰引發全球供應鏈大洗牌，萬泰科生產基地遍布台灣、泰國、越南和中國大陸，有利轉單效益，尤以越南廠接獲的轉單效應最顯著，已接獲2家影音線新客戶，目前越南廠月營收攀上200萬美元，相較過去成長幅度超過3成，獲利則呈現3倍跳增，推動整體毛利率表現。

萬泰科副總經理張程博表示，越南去年9月就受惠美中貿易轉單，營運成長最大，年7月以後客戶轉單更明確，直到目前已新增2個新客戶，目前還有2至3家正在談，有機會在第4季陸續轉進來，推動第4季營運表現優於第3季，為了因應客戶需求，越南第3棟廠房已完成擴產。

大陸東莞廠則積極轉向內地5G基地台網路用線，預計第4季開始量產出貨，客戶已括5G鐵塔設備建置及小基地台建置用線，主要為CAT6A高階線材。

另外，張程博透露，目前也已開發出特殊線材，包括耐高低溫、抗壓、抗鼠咬等功能的極地線材，自許以「線材界3M」為目標。

萬泰科目前有4個生產基地，其中台灣廠主要生產網通線材產品，泰國、越南2個廠，主要生產汽機車線及電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，去年開始增加影音線成為推動越南廠營運大增的動能。大陸東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線。

由於全球化布局，讓萬泰科成為美中貿易戰下的受惠者，除了轉單效應外，在東南亞擁有大筆土地廠房的萬泰科也受惠土地增值，成為越南概念股。根據萬泰科初步估算，越南萬泰的土地增值金額約250萬美元，泰國萬泰的土地增值金額約4億泰銖。（編輯：楊凱翔）1080924