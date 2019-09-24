財政部修正前8月出口年減2.2% 表現仍優於鄰國

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）為提升進出口統計準確性，財政部從今年起，每年9月將發布前一年統計修正資料；修正後，今年前8月出口衰退幅度由2.27%，微幅縮小0.05個百分點至2.22%，表現仍明顯優於鄰國。

財政部關務署表示，為完整反映進出口報單放行後的核定情形，從2019年起，每年9月都會發布前一年海關進出口貿易統計修正資料；同時，也從今年起，參考聯合國建議，將保稅倉庫、物流中心與自由貿易港區進口維修後復出口之飛機引擎暨整合出口之維修用航材，一併排除列計。

資料修正後，今年前8月出口值2141.9億美元，年減2.22%，比原先統計減幅再縮小0.05個百分點，相較韓國前8月出口總值年減9.5%、日本年減4.9%、新加坡及香港前7月年減幅分別為4.8%及3.9%，與其他亞洲國家相比，我國減幅明顯較小。

關務署指出，就貨品觀察，前8月表現好的產品項目包括電腦及其附屬單元、交換器及路由器、電腦零附件，分別成長逾7成、5成及4成，在美中貿易戰紛擾情勢中逆勢受惠。此外，儲能電池、自行車、體育用品等出口，受先進經濟體儲能與電動自行車需求，以及體育商品結合數位應用趨勢帶動下，年增約一成。

相較之下，傳統產業貨品如塑橡膠製品、化學品、卑金屬及其製品等，受國際原物料價格及中國大陸需求走緩、主要國家關稅保護影響，減幅均逾一成；光學儀器貨品中的液晶裝置及零件，受中國大陸面板產能提升加劇競爭且抑低價格影響，整體出口減4.6%。

機械設備出口也因貿易前景不明影響企業投資意願，對中國大陸及香港出口較去年同期減17.0%，加上東協採購效益尚未顯現，整體機械出口減6.9%，其中，工具機出口年減13.2%，各類機械多呈負成長。（編輯：趙蔚蘭）1080924