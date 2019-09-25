更多編輯台推薦新聞：
專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果
政治

專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世
國際

骨瘦如柴令人心碎 斯里蘭卡70歲母象去世

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國發會攜手新創前進日本 盼激發更多台日合作

最新更新：2019/09/25 20:42
國發會主委陳美伶（右）與AAMA台北搖籃計劃共同創辦人顏漏有（左）帶著新創團隊前進日本，尋找更多合作機會。（國家發展委員會提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年9月25日
國發會主委陳美伶（右）與AAMA台北搖籃計劃共同創辦人顏漏有（左）帶著新創團隊前進日本，尋找更多合作機會。（國家發展委員會提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年9月25日

（中央社記者潘姿羽台北25日電）國發會主委陳美伶今日偕同AAMA台北搖籃計畫19家新創團隊赴日參訪，並在東京舉辦Demo Day；她表示，希望藉此激發更多台灣新創與日企合作，並結合雙方優勢，攜手拓展全球市場。

這場Demo Day吸引逾百家知名日本企業、創投參與，如Cool Japan Fund、LINE、NTT DoCoMo Ventures、Mitsubishi、東京電力、三井住友、野村證券、瑞穗銀行等，規模相當盛大。

陳美伶於Demo Day致詞時表示，台日長期以來互為重要的貿易夥伴，且兩國都相當重視創新創業的發展，也鼓勵企業與新創合作；近年國內許多新創都積極拓展日本市場，不管在AI、IoT等創新科技的應用，或設計、旅遊等生活領域上的合作，都逐步展現亮眼成果。

AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有則說，近年不只日本企業加重對台灣新創的投資與業務合作，台灣新創公司也積極以日本作為國際化的重要據點，現在正是台日雙方合作最佳時機。

這次Demo Day現場安排7家已進軍日本市場的新創團隊分享經驗，包含已獲紅杉資本投資的AI新創沛星科技（Appier）、與日本觀光局合作的大數據分析新創威朋（Vpon）、與多家日本電力公司合作的聯齊科技（NextDrive）、擁有最大網紅資料庫的愛卡拉（iKala）、亞洲領先的設計電商平台Pinkoi、即將在日本積極展店的歐萊德（O’right），以及甫獲得Cool Japan Fund策略投資的KKday等。

其餘同行新創包含亞洲遊（AsiaYo）、雲守護（Beseye）、富錦樹（Fujin Tree）、集雅科技（GliaCloud）、綠夾克（Golface）、民傑資科（Maktar）、行動貝果（Mobagel）、春池玻璃（Spring Pool Glass）等。

國發會表示，後續將一起拜訪軟銀集團子公司、三井不動產、伊藤忠商事、Infinity Ventures等企業，希望加強台日企業生態圈的交流，創造台日雙方從民間到政府的多贏局面。（編輯：趙蔚蘭）1080925

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報