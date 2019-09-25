國發會攜手新創前進日本 盼激發更多台日合作

（中央社記者潘姿羽台北25日電）國發會主委陳美伶今日偕同AAMA台北搖籃計畫19家新創團隊赴日參訪，並在東京舉辦Demo Day；她表示，希望藉此激發更多台灣新創與日企合作，並結合雙方優勢，攜手拓展全球市場。

這場Demo Day吸引逾百家知名日本企業、創投參與，如Cool Japan Fund、LINE、NTT DoCoMo Ventures、Mitsubishi、東京電力、三井住友、野村證券、瑞穗銀行等，規模相當盛大。

陳美伶於Demo Day致詞時表示，台日長期以來互為重要的貿易夥伴，且兩國都相當重視創新創業的發展，也鼓勵企業與新創合作；近年國內許多新創都積極拓展日本市場，不管在AI、IoT等創新科技的應用，或設計、旅遊等生活領域上的合作，都逐步展現亮眼成果。

AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有則說，近年不只日本企業加重對台灣新創的投資與業務合作，台灣新創公司也積極以日本作為國際化的重要據點，現在正是台日雙方合作最佳時機。

這次Demo Day現場安排7家已進軍日本市場的新創團隊分享經驗，包含已獲紅杉資本投資的AI新創沛星科技（Appier）、與日本觀光局合作的大數據分析新創威朋（Vpon）、與多家日本電力公司合作的聯齊科技（NextDrive）、擁有最大網紅資料庫的愛卡拉（iKala）、亞洲領先的設計電商平台Pinkoi、即將在日本積極展店的歐萊德（O’right），以及甫獲得Cool Japan Fund策略投資的KKday等。

其餘同行新創包含亞洲遊（AsiaYo）、雲守護（Beseye）、富錦樹（Fujin Tree）、集雅科技（GliaCloud）、綠夾克（Golface）、民傑資科（Maktar）、行動貝果（Mobagel）、春池玻璃（Spring Pool Glass）等。

國發會表示，後續將一起拜訪軟銀集團子公司、三井不動產、伊藤忠商事、Infinity Ventures等企業，希望加強台日企業生態圈的交流，創造台日雙方從民間到政府的多贏局面。（編輯：趙蔚蘭）1080925