聯電獲准收購日本三重富士通 股價攀2個月高

（中央社記者張建中新竹26日電）聯電收購日本三重富士通半導體全部股權一案，獲所有相關政府機構批准，法人看好將有助聯電12吋晶圓產能提升，激勵聯電股價達新台幣14元，創2個月新高。

聯電於2014年與富士通半導體達成協議，合資成立12吋晶圓廠三重富士通半導體，從事半導體製造業務，聯電並授權40奈米技術予富士通半導體。

為使三重富士通半導體發揮更大潛力，聯電與富士通半導體達成共識，由聯電將三重富士通半導體納為100%持股子公司。

聯電目前持有三重富士通15.9%股權，預計斥資544億日圓收購富士通半導體持有的84.1%三重富士通股份，訂10月1日完成。

法人認為，三重富士通生產以90奈米至40奈米製程為主，且40奈米製程技術來自聯電，聯電將三重富士通納為100%持股子公司，無助於聯電製程技術提升，不過，應有助聯電12吋晶圓產能提升。

聯電今天在市場買盤湧入下，股價有不錯表現，早盤一度達新台幣14元，漲0.4元，漲幅約2.94%，並創2個月新高。（編輯：鄭雪文）1080926