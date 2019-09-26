鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海布局美國威州，前進威斯康辛大學舉行「富士康日」，積極招募當地人才，明年2月起威斯康辛大學學生有機會來台灣建教合作。

鴻海集團發布英文新聞稿指出，美國時間25日與威斯康辛大學密爾瓦基分校（University Wisconsin-Milwaukee）的工程與應用科學學院，在學校舉行第二次的年度「富士康日」。

這是鴻海集團持續積極前進威州大學校園搶人才所舉辦的大型徵才活動。

新聞稿指出，全日活動提供威斯康辛大學畢業或尚未畢業的學生，了解鴻海集團在工業人工智慧、工業大數據、智慧製造、智慧運算、高效能運算以及5G網路的相關工作機會。

為了讓威斯康辛大學學生更了解相關機會，鴻海集團在當日也舉辦一系列的富士康科技對談（Foxconn Tech Talks）活動，鴻海旗下工業富聯的高階主管暢談5G網路和高效能運算應用。

新聞稿也指出，威斯康辛大學學生從2020年2月開始到當年夏季，有機會來台灣中原大學交流學習、並且在鴻海旗下關聯企業建教合作，學習智慧面板等新科技，未來有機會應用在美國威州威谷科技園區。

業界人士觀察，其實在美國要找人不容易，特別是威州的失業率低，高科技人才都往東西兩岸跑，密爾瓦基當地並沒有太多高科技公司，因此鴻海會從校園出發找人，可以理解。

鴻海集團持續在美國威斯康辛州興建6代面板廠，此外規劃興建智慧製造中心（SMC）以及高速運算資料中心（HPCDC），也規劃興建多功能大樓和電源供應站。

鴻海董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫等人，8月中旬與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，各方未透露太多討論內情，但威州參議會領袖推文表示收到鴻海計畫的最新訊息，並期待未來持續合作。

鴻海集團在美國威州的6代線面板廠，預計將在明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，先從台灣或是日本將面板送往美國威州廠進行模組封裝。

從應用來看，6代廠面板將切入8K電視面板、汽車用顯示面板、或者是中控系統、伺服器用等。（編輯：楊凱翔）1080926