首艘長約交運LNG船抵台 中油：持續分散氣源

台灣中油公司首艘以長約交運的美國液化天然氣（LNG）船，今年8月從美國啟航，歷經33天航程，28日運抵中油永安液化天然氣接收站靠卸。（中油提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年9月28日

（中央社記者廖禹揚台北28日電）中油表示，首艘以長約交運的美國液化天然氣（LNG）船已於今天抵台，此次合約為期20年，年契約量80萬噸，在年進口量1600萬噸占約5%，之後將持續進行分散氣源、多元布局工作。

台灣使用的天然氣倚賴進口，為降低風險，台灣中油公司近年持續推動分散氣源工作，目前液化天然氣來源包括中東卡達、澳洲、印尼、馬來西亞、南美洲、巴布亞紐幾內亞等，與法商GDF SUEZ（後更名為ENGIE）簽署的20年合約則是首次以美國為主要氣源的長約。

中油說明，這項合約是在2014年7月4日協商完成並簽署，以美國Cameron LNG計畫商轉為長約啟運里程，年契約量80萬噸LNG，為期20年。契約供應商Total公司於2018年併購ENGIE上游資產，擴大在全球LNG出口計畫版圖，包括Cameron LNG每年400萬噸天然氣液化產能。

Cameron LNG計畫位於美國路易斯安那州，年產量1200萬噸，開發工程歷經8年，投資金額約100億美元，今年8月19日正式宣布商轉啟運，商轉後第一船貨氣於8月27日啟航，歷經33天航程抵達中油永安液化天然氣接收站。

中油副總經理方振仁表示，LNG船每次運量約6萬噸，80萬噸的年契約量平均會以一個月一船的速度分次運抵台灣，中油將持續進行分散進口來源工作，主要考量地區包括美國、俄羅斯等，只要貨源恰當都不排除。（編輯：張均懋）1080928