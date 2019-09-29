台股震盪趨堅機率高 法人樂觀看第4季行情

（中央社記者韓婷婷台北29日電）台股近10年的第4季行情，除去年因美中貿易戰衝擊而走弱外，其餘年度漲多跌少，加上總統大選進入倒數，法人普遍樂觀看待第4季的政策加資金行情。

投信季底作帳進入尾聲，迎接即將展開的第4季，「波動已成常態」的共識下，美中貿易戰、聯準會利率、總統大選、蘋果第4季新機銷售與5G都是焦點，法人預估第4季指數區間為10200點至11200點。

富邦投顧表示，明年初將舉辦總統選舉，前次大選年前（2015年）年底的指數走勢亮麗。在內外各因素考量下，研判台股第4季將震盪趨堅，有伺機挑戰前高的潛力。選股方向，可優先考慮5G商轉、先進半導體、東奧、年終消費等受惠族群，以及特定財報績優股。

群益投顧同樣預期，總統大選第4季進入正式競選階段，11、12月股市上漲慣性加上選舉的政策利多，台股可望再度吸引外資加碼。加上全球查稅動作積極，政府以「海外資金匯回專法」鼓勵海外避稅資金回台；貿易戰美國鎖定中國製造則讓企業增加回台投資意願都有利台股表現。

至於選股方向，第3季各大券商票選出的5G、蘋概及汽車3大明星產業，盤面表現的確相當具人氣，不過部份5G概念股在基期墊高下進入盤整，位處相對低檔區的被動元件族群反倒異軍突起；部份蘋概股也在大立光回神領軍下有逐步加溫的氣勢。

針對第4季選股新策略，5G相關仍是法人選股的重點，另外，休閒、運動、食品等非電族群的關注度則提高。

群益投顧認為，台股在美中貿易戰的壓力下測試出新的投資價值，包括轉單題材、台資回流、高殖利率、美台關係等均可關注。

國泰證券期貨顧問看好相關半導體產業成長前景、5G基地台及手機的數量增加將帶動高高頻高速材料的銷售。低基期的伺服器族群庫存去化後的成長機會，車市則可望在第4季逐步好轉或持平，零組件產業有望谷底翻揚；另外食品業旺季及豬瘟效應季報表現樂觀。

凱基投顧看好NIKE供應鏈、中國去美化、下半年壽險證券營運轉佳、TWS真無線藍牙耳機等族群。

凱基投顧表示，美中貿易戰全球供應鏈移轉效應發酵，今年以來中國對美出口大幅衰退12%，越南與台灣則逆勢成長33%、20%。凱基研究部預估IC設計、三五族化合物（泛指由周期表的三族與五族元素所構成的合金化合物）半導體族群將優先受惠；前者潛在轉單規模占台廠營收達31%，後者轉單商機已是進行式。

同時，美中貿易紛爭，美國聯準會降息預期及美國長債利率下滑，帶動壽險金融資產未實現損益增加。境外資金匯回專法實施，對於財富管理業務及證券市場交易量將增添助益。另外，看好NIKE於2020年持續成長趨勢及產品升級將有利台灣供應商。

富邦投顧則看好5G商轉受惠股、先進半導體、東奧運動商機、年終消費熱潮及財報績優股5大題材概念股。5G及AI應用層面持續擴大，衍生的高階半導體需求遽增，包括高效能晶片、先進封裝、晶圓代工等將引領半導體下一階段成長。

富邦認為，年終消費旺季，蘋果iPhone新機低價版策略將可刺激市場換機需求；另外，迎接2020年7月的東京奧運，相關運動賽事商機已提前帶動裝備大廠財報表現，製鞋、機能布料等台廠供應鏈第4季業績將連動增溫。（編輯：鄭雪文）1080929