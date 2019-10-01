3鏡頭當道 大立光玉晶光營運跟著旺

（中央社記者韓婷婷台北1日電）蘋果新機iPhone 11 Pro系列配備3顆鏡頭，並成為最貴的零組件，蘋果首度在照相功能上「砸重本」拚有感升級，也讓光學鏡頭廠營運動能強勁，推動大立光、玉晶光8月營收均創歷史新高。

據國外機構Techinsights最新拆解報告，iPhone 11系列最高規格的512 GB iPhone 11 Pro Max整體物料成本（BOM）約490.5美元（約新台幣1.5萬元），僅蘋果美國官網報價1449美元（約新台幣4.5萬元）的33%。

其中，3鏡頭模組要價73.5美元，占新機總成本15%，超越過往的顯示器和處理器比重，是iPhone有史以來，首次鏡頭模組成為最貴的零組件。

多鏡頭的趨勢推動光學鏡頭產業的動能，股王大立光8月營收衝上新台幣64.76億元，創下歷史新高，並首度跨越60億元關卡，月增率達18.33%，年增率17.67%，出現雙成長，不但符合公司原先「8月會比7月好」的預期，並繳出超乎預期成績，成功挑戰歷史新高。

在蘋果新機舖貨效應下，光學廠旺季效應顯著，大立光預期，9月仍可維持8月高檔水準。

玉晶光今年在技術及營運上都出現突破性的成長，大口咬下蘋果肥單，前後鏡頭通吃，加上技術良率大幅提升，推動8月單月營收衝上新台幣18.38億元，月增43.18%，年增123.32%，成長動能甚至遠高於股王，展現急起直追的氣勢，預計9月有機會再成長。

玉晶光表示，8月營收衝上歷史新高，主要是受惠大客戶蘋果新機拉貨帶動，加上良率大幅提升，預計第3季為客戶新機舖貨拉貨期，訂單都將維持旺季水準，第4季則進一步觀察市場銷售表現，目前看來市場銷售狀況表現似乎還不錯。

玉晶光今年在新iPhone的鏡頭訂單大有斬獲，除了前置鏡頭外，後置鏡頭則供應廣角及超廣角2顆鏡頭，配置在3款新機上，外加今年也拿下光源擴散片訂單，等於前後通吃，出貨品項從去年的1顆前鏡頭增加到4個品項，且在第一回合就加入出貨行列，是玉晶光今年下半年營運大幅成長的重要關鍵。

大立光及玉晶光今天在法人看好後續表現帶動下，盤中股價同步走高，大立光上漲逾100元，股價最高來到4595元，漲幅一度超過2%；玉晶光則受惠美系外資最新報告調高目標價至630元，開高後逐步走高，早盤最高來到434元，漲幅逼近3%。（編輯：楊凱翔）1081001