桓達獲陸訂單 法人估今年業績創高

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）桓達科技傳獲中國大陸麵粉廠防爆管制閘訂單，子公司德國mutec新品在中國和歐洲銷售佳。法人估桓達今年業績可創新高，毛利率逐年挑戰6成。

展望第4季營運表現，本土法人報告指出，桓達獲得中國大陸麵粉廠達1.5萬支防爆管制閘，產品屬於高單價，目前按進度出貨；桓達的流量感測器續獲台灣多個廠商在台北、桃園和溫泉水等標案，今年相關占比可持續攀升。

此外德國子公司mutec新產品防爆管制閘及水分儀，在中國大陸和歐洲銷售佳，mutec有機會再獲歐盟其他國家標案。

在東南亞布局，法人表示，桓達印尼新廠接近完工，預估今年底可望量產出貨，供應印尼、越南和泰國市場。

在提升毛利率策略布局，法人指出，桓達強化零組件自製、調整接單策略，放棄較低毛利訂單，儘管營收成長不大，不過毛利率有機會逐年接近6成水準。

展望今年業績，法人預估桓達今年業績有機會超過新台幣11億元，創歷史新高，較去年小幅成長3%左右，全年毛利率有機會超過58.5%，每股稅後純益有機會超過5.4元。

桓達自結8月合併營收新台幣8753萬元，較去年同期9647萬元減少9.27%，累計今年前8月桓達自結合併營收7.37億元，較去年同期7.36億元微增0.19%。

桓達主要產品包括製程自動化感測器，可應用在液體量測和粉體量測，此外產品包括空氣式控制器等，桓達也推出高精度液物位感測器等新產品，應用範圍涵蓋食品飲料、船舶、石化、水資源管理、醫藥、化工、潤滑油機等領域。食品和飼料管理占比約3成，水資源管理占比約2成，石化占比約15%。（編輯：林孟汝）1081002