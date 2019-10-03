民眾壽險轉年金意願不高 王儷玲建議2面向推廣

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會統計，今年上半年保單活化累計申請轉換件數僅比去年底增加34件；針對民眾將壽險轉換成長照、年金險意願不高的狀況，退休基金協會理事長王儷玲今天表示，應要從退休金觀念、金融從業人員教育2方向去作推廣。

金融監督管理委員會自2014年8月開放「保單活化」政策，目的就是為了讓民眾將現有的傳統型終身壽險保單，轉換為同一壽險公司的健康險、長照險或遞延年金險，以支付高齡之後可能發生的醫療費、長期照顧費或退休生活支出。

不過，截至今年上半年為止，只有9家保險公司開辦，累計申請轉換件數共4691件、申請轉換金額為新台幣15億7696萬元；相較於去年底，只增加34件，金額僅增加約1267萬元。

退休基金協會理事長王儷玲今天向中央社記者表示，保單活化推行效益不彰，主要有2個原因，首先，民眾對保單活化的效益並不了解；再者，根據規定，保險公司不能收取保戶手續費用，因此對於大部分的業務人員來說，推廣上沒有誘因。

王儷玲認為，主管機關推行保單活化的政策，是為了因應高齡化社會來臨，且台灣保險滲透率世界第一，平均每人就握有超過2.5張壽險保單，中高齡者若能把手上現有的壽險保單，轉換成長照險或遞延年金保險，補足往後醫療或長照保障需求是非常需要的。另外，她也認為對保險人員與退休理財規劃顧問的培訓課程，應要加入保單活化的觀念，才能幫助到中高齡者。

她也補充，除了買基金外，台灣人更喜歡用保單的方式來存退休金或投資理財，像是具附保證型的年金保險，或是有月配息、附身故給付保證機制的類全委投資型保單，這些跟基金定期定額扣款概念是一樣的，且保單也可以直接累計到退休以後。（編輯：趙蔚蘭）1081003