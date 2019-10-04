台商回流翻轉頹勢 商業服務業景氣降速續緩

（中央社記者廖禹揚台北4日電）商研院今天指出，台商回流潮正翻轉台灣長期以來的低投資、低成長經濟，商業服務業景氣降速持續減緩，但因國際政經情勢紛擾，預估至明年2月都會呈現下行態勢。

財團法人商業發展研究院今天公布最新商業服務業景氣預測，領先指標各子指標循環趨勢中，受惠於產線轉移回台，實質民間固定資本形成持續加速向上，服務業貿易收支逆差也持續改善，但運輸倉儲實質GDP、商業服務業僱員淨進入率、失業給付初次認定受理案件皆持續惡化。

商研院指出，景氣循環同行指標綜合指數於去年止升轉降後，今年上半年降速進入高峰期，但預測今年9月至明年2月降速會持續明顯減緩。

商研院表示，近期台商明顯回流，加上生產基地加速轉移、轉單效應發酵，有望翻轉台灣30年來國際直接投資出多進少所形成的低投資、低成長、低薪化等3低長期發展趨勢。

不過，商研院也提醒，世界經貿情勢與地緣政治紛擾有增無減，提高全球景氣走向「停滯膨脹」風險，台灣商業服務業也缺乏足夠向上動能，因此建議配合數位轉型與智慧行銷新解決方案，針對不同部門採取「精準策略」，特別要加強供給面改革措施。（編輯：楊凱翔）1081004