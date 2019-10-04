宏全：空污已改善並繳罰款 符合環保規範

（中央社記者潘智義台北4日電）台灣最大飲料瓶蓋及包材廠宏全國際今天表示，去年9月因空污問題，公司遭台中市環保局、台中地檢署搜索後，已著手改善，並陸續繳交罰款、空污防治費，現已符合環保規範。

針對台中地檢署今天依「空氣污染防制法」、詐欺等罪起訴宏全國際董事長戴宏全、總經理曹世忠等19人，宏全國際公司指出，將待收到起訴書後，再發布重大訊息說明，但媒體報導，地檢署所指宏全近8年未正常開啟空污設備，卻以不實排放數據，短繳空污防制費新台幣7729萬餘元一事，其實是去年9月爆發的事件，目前已經改善。

宏全說明，去年9月事情發生後，一方面進行設備改善，一方面建立操作標準程序（SOP），並依規定申報數據等該申報事項。同時，聘任專業的環保顧問就法規面進行輔導，也有專任的環安人員。

罰款部分，宏全強調，去年9月事發後，已向環保局繳交2020萬元罰款，今年5月補繳空污防治費約1.26億元，9月再向地檢署繳交7700萬元罰款。

宏全解釋，今天媒體報導，地檢署針對涉案人員的起訴動作，屬於刑事責任，需收到正式起訴書後，再發布重大訊息說明；但台中環保局的裁罰款項其實先前已經繳交了，環保方面必須改善的措施也已改善，現已符合法令規範。（編輯：張均懋）1081004