更多編輯台推薦新聞：
胃癌近90%幽門桿菌造成 抽菸吃太鹹是常見危險因子
生活

胃癌近90%幽門桿菌造成 抽菸吃太鹹是常見危險因子

影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌
文化

影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

宏全：空污已改善並繳罰款 符合環保規範

最新更新：2019/10/04 16:23

（中央社記者潘智義台北4日電）台灣最大飲料瓶蓋及包材廠宏全國際今天表示，去年9月因空污問題，公司遭台中市環保局、台中地檢署搜索後，已著手改善，並陸續繳交罰款、空污防治費，現已符合環保規範。

針對台中地檢署今天依「空氣污染防制法」、詐欺等罪起訴宏全國際董事長戴宏全、總經理曹世忠等19人，宏全國際公司指出，將待收到起訴書後，再發布重大訊息說明，但媒體報導，地檢署所指宏全近8年未正常開啟空污設備，卻以不實排放數據，短繳空污防制費新台幣7729萬餘元一事，其實是去年9月爆發的事件，目前已經改善。

宏全說明，去年9月事情發生後，一方面進行設備改善，一方面建立操作標準程序（SOP），並依規定申報數據等該申報事項。同時，聘任專業的環保顧問就法規面進行輔導，也有專任的環安人員。

罰款部分，宏全強調，去年9月事發後，已向環保局繳交2020萬元罰款，今年5月補繳空污防治費約1.26億元，9月再向地檢署繳交7700萬元罰款。

宏全解釋，今天媒體報導，地檢署針對涉案人員的起訴動作，屬於刑事責任，需收到正式起訴書後，再發布重大訊息說明；但台中環保局的裁罰款項其實先前已經繳交了，環保方面必須改善的措施也已改善，現已符合法令規範。（編輯：張均懋）1081004

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報