更多編輯台推薦新聞：
影片／國民破道奇扳平戰局 史特拉斯堡好投送10K
運動

影片／國民破道奇扳平戰局 史特拉斯堡好投送10K

電話門延燒 華郵揭川普巴結蒲亭亂拗安倍通話內容
國際

電話門延燒 華郵揭川普巴結蒲亭亂拗安倍通話內容

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
金鐘獎紅毯圖輯／賈靜雯壓軸展氣勢 吳姍儒突破尺度
首頁 / 證券

華研第3季營收走高 看旺年底檔期

最新更新：2019/10/05 18:53

（中央社記者江明晏台北5日電）華研國際音樂第3季營收新台幣3.89億元，為今年營收最高的一季，公司看好年底逢活動旺季，有助進一步推升營收，也積極發展演藝經紀國際化，拓展海外市場。

華研國際音樂公告9月合併營收1.21億元，與8月相當；累計1至9月營收10.99億元，年減13.36%。

華研指出，今年以來，華研音樂旗下藝人持續有熱門作品推出，且後續商演等活動不斷，單月營收表現相對平穩，隨著作品增加，下半年活動安排也更密集，單季營收逐季走高，第3季營收3.89億元，為今年營收最高的一季，年底逢活動旺季，有助進一步推升營收。

華研說明，今年的大型巡迴演唱會以林宥嘉與動力火車為主，巡迴演唱之餘，歌手們也持續相關演藝活動。其中，林宥嘉今年接下SONY耳機年度與旗艦手機Xperia 5代言，近期再成為珠寶品牌周生生「婚嫁系列」的大中華區代言人，同時也積極籌備新專輯，第6張專輯首波單曲「少女」推出首周即登上KKBOX新歌排行榜第二名，對公司演藝經紀與歌曲版權收入都加分。

華研音樂表示，多年培養新人及演藝經紀規劃，站穩國內市場後，開始積極拓展海外市場，演員姚愛寗首度接演日劇、江宏傑擔任日本GTN公司代言人、F.I.R.與日本Do As Infinity大無限樂團合作，日文版將收錄在大無限樂團最新專輯中，未來也有機會站台大無限樂團的活動，進軍日本市場。（編輯：趙蔚蘭）1081005

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報