華研第3季營收走高 看旺年底檔期

（中央社記者江明晏台北5日電）華研國際音樂第3季營收新台幣3.89億元，為今年營收最高的一季，公司看好年底逢活動旺季，有助進一步推升營收，也積極發展演藝經紀國際化，拓展海外市場。

華研國際音樂公告9月合併營收1.21億元，與8月相當；累計1至9月營收10.99億元，年減13.36%。

華研指出，今年以來，華研音樂旗下藝人持續有熱門作品推出，且後續商演等活動不斷，單月營收表現相對平穩，隨著作品增加，下半年活動安排也更密集，單季營收逐季走高，第3季營收3.89億元，為今年營收最高的一季，年底逢活動旺季，有助進一步推升營收。

華研說明，今年的大型巡迴演唱會以林宥嘉與動力火車為主，巡迴演唱之餘，歌手們也持續相關演藝活動。其中，林宥嘉今年接下SONY耳機年度與旗艦手機Xperia 5代言，近期再成為珠寶品牌周生生「婚嫁系列」的大中華區代言人，同時也積極籌備新專輯，第6張專輯首波單曲「少女」推出首周即登上KKBOX新歌排行榜第二名，對公司演藝經紀與歌曲版權收入都加分。

華研音樂表示，多年培養新人及演藝經紀規劃，站穩國內市場後，開始積極拓展海外市場，演員姚愛寗首度接演日劇、江宏傑擔任日本GTN公司代言人、F.I.R.與日本Do As Infinity大無限樂團合作，日文版將收錄在大無限樂團最新專輯中，未來也有機會站台大無限樂團的活動，進軍日本市場。（編輯：趙蔚蘭）1081005