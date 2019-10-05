用電大戶建置綠電早鳥優惠 最高可省600萬

（中央社記者潘姿羽台北5日電）再生能源發展條例新增用電大戶必須共同參與綠電設備設置，經濟部表示，規劃以5000瓩為用電大戶門檻，估影響506戶用電戶，將端「早鳥優惠」，若提早建置完成，最高可節省新台幣600萬元。

再生能源發展條例修法後，明定用電契約在一定容量以上的用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證，或是以繳納代金方式代替。

經濟部能源局組長陳崇憲表示，就目前規劃，用電大戶將以與台電簽訂契約容量5000瓩為門檻，符合用電大戶條件的用電戶，須在5年內建置契約容量的10%、裝置容量500瓩的綠電，估計會有506戶用電戶受影響，產業別主要是石化、電子、鋼鐵業等。

他指出，506戶用電戶不等於506家企業，因為1家公司可能有好幾個工廠、好幾個用電戶。

為了鼓勵用電戶提前完成，經濟部也祭出優惠，若能提前1年完成，建置的比率可減少1個百分點，提前2年，可減少2個百分點；舉例來說，契約容量5000瓩的用電戶5年建置完成，便須建置500瓩綠電（5000瓩x10%），若4年建置完成，減少至450瓩（5000瓩x9%），3年建置完成則可減少至400瓩。

儘管對於企業來說，設置或購買綠電都會增加成本，不過，陳崇憲表示，經過估算，建置綠電的新增成本基本上低於用電戶用電成本的1%，而對於提早建置完成的用電戶端出獎勵措施，也可達到鼓勵效果。

他指出，1瓩的屋頂型太陽光電，建置成本約新台幣6萬元，若能夠提前2年、於3年內建置完成，可減少100瓩裝置容量，對業者來說，將可省下600萬元的建置成本。

陳崇憲表示，近期將與利害關係人開會討論，如果能夠凝聚共識，預告期可縮短至30天，順利的話，最快11月可以上路。

假如用電大戶無法建置再生能源或儲能裝置，也可以購買再生能源憑證、繳納代金，但陳崇憲表示，以政府角度而言，建置再生能源、購買再生能源憑證，都可以直接或間接達到鼓勵綠電的效果，最不希望繳納代金，因為僅是「花錢了事」。（編輯：郭萍英）1081005