考量本土產業 中製薄件寢具不得成套進口台灣

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）經濟部國貿局日前公告，中國製薄件式床單、床罩等不得以成套寢具進口台灣。經濟部解釋，考量本土產業發展，以及避免管理上不一致，因此，修正中國薄件式寢具輸台條件。

經濟部國貿局日前公告，自9月3日起修正中國製床單、床罩、枕頭套等，不得再搭配棉被成套寢具進口至台灣。

國貿局官員解釋，在公告修正前，中國製「棉製其他印花床上用織物製品」、「人造纖維製其他印花床上用織物製品」及「其他紡織材料製其他印花床上用織物製品」等3項貨品禁止自中國進口到台灣。不過，依據世界關務組織（WCO）規範，若是以成套寢具輸入，就可以進口上述3項貨品。

官員說，由於本土業者向貿易局反映，且貿易局觀察歷年中國進口台灣的寢具數據，確實呈現逐年成長態勢，考量本土寢具、紡織產業發展，以及避免管理上不一致，因此，貿易局公告禁止中國薄件式床單、床罩、床包、枕頭套以「成套寢具」進口至台灣。

此外，官員指出，中國生產的羊毛製、其他紡織材料製蓋被褥可以進口至台灣，不過，修正公告規範，未來業者必須切結不含上述中國製「棉製其他印花床上用織物製品」、「人造纖維製其他印花床上用織物製品」及「其他紡織材料製其他印花床上用織物製品」等產品。

台灣寢具產業團結聯盟創會理事長黃光藝說，中國寢具傾銷至台灣情況嚴重，每年輸台數量約達700萬至800萬件，因為中國商品低廉，讓台灣本地業者經營不易。

他說，原本要求政府全面禁止進口中國寢具，不過，貿易局作為已讓業者稍微鬆口氣，業界期盼政府拿出魄力，保護台灣產業。（編輯：林興盟）1081006