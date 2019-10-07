蘋果追單有利多方 法人估台股高檔整理

（中央社記者吳家豪台北7日電）美國股市上週五勁揚，道瓊工業指數大漲372.68點，市場傳出蘋果新iPhone買氣爆發，將挹注蘋概股業績；法人認為，蘋果追加訂單，有利台股多方表現，大盤可望維持高檔整理。

投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）進一步降息，且就業數據出爐舒緩市場對經濟趨於衰退的疑慮，帶動美股上週五勁揚，道瓊工業指數終場上漲372.68點，或1.42%，收在26573.72點；標準普爾500指數上漲41.38點，或1.42%，收在2952.01點；以科技股為主的那斯達克指數上漲110.208點，或1.40%，收在7982.473點。

台股4日走勢震盪，10900點關卡得而復失，不過隨著尾盤買盤湧入拉抬，指數終場收漲18.57點；電子與金融類股同步回穩，加權指數收在10894.48點，上漲18.57點，漲幅0.17%，成交值新台幣1221.48億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超新台幣27.68億元。

鴻海自結9月合併營收新台幣5877.9億元，創歷年同期新高，第3季營收也創下歷年同期新高。法人看好鴻海第4季營運可望持續受惠旺季效應。

股王大立光自行結算9月合併營收新台幣65.96億元，月增2%，年增20%，連2個月創歷史新高。大立光表示，目前產能持續滿載，預估10月拉貨動能與9月相近。

法人表示，台股逢高反壓，外資減碼，多方追價有限，日技術指標續弱；但考量蘋果追加訂單，有利台股多方表現，大盤可望維持高檔整理，化解外在變數衝擊及高檔賣壓。（編輯：楊玫寧）1081007