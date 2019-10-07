第3季營收衝同期新高 鴻海股漲市值站穩兆元

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海自結9月和第3季營收創同期新高，激勵鴻海今天早盤股價揚升，最高來到74元，漲1.78%，市值站穩新台幣兆元之上，來到1兆250億元。

鴻海自結9月合併營收5877.9億元，較8月成長47.38%，比去年同期微增0.49%。

法人指出，鴻海9月營收創歷年同期新高，主要是受惠蘋果新款iPhone 11全機種於9月20日正式開賣，旺季季節性效應開始浮現；此外也受惠5G通訊應用設備拉貨力道持續向上。

累計今年第3季鴻海自結合併營收達1兆3846.17億元，較第2季成長19.3%，法人指出，鴻海第3季營收也創歷史同期新高。

展望第4季，法人指出鴻海第4季業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

展望明年第1季出貨表現，天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果調升部分供應商在今年第4季出貨預估或產能需求，主要是為了確保明年第1季iPhone出貨能滿足市場需求。

受惠iPhone 11因低價帶動的換機需求、加上預期iPhone SE2從明年第1季開始出貨，報告預估明年第1季iPhone總出貨量可較今年同期成長約10%。法人預期鴻海明年第1季可淡季不淡。（編輯：楊凱翔）1081007