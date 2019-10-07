IC設計報喜 聯詠矽創杰力神盾9月營收同創新高

（中央社記者張建中新竹7日電）IC設計廠聯詠、矽創、杰力與神盾9月營運表現亮麗，營收同創歷史新高紀錄，4公司第3季業績也都改寫歷史新高紀錄。

隨著面板驅動IC出貨持續成長，聯詠9月營收攀高至新台幣56.14億元，月增0.83%，創歷史新高；聯詠第3季營收165.95億元，季增1.78%，同創歷史新高，面板驅動暨觸控整合單晶片與系統單晶片是主要成長動能。

矽創則在感測器出貨暢旺帶動下，9月營收攀高至13.89億元，月增4%，連續7個月營收創歷史新高；第3季營收40億元，季增14%，同創歷史新高，旺季效應顯著，面板驅動IC與感測器出貨同步成長。

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力在筆記型電腦、顯示器與通訊產品出貨暢旺，9月營收達1.63億元，月增3.53%，連續5個月營收創歷史新高；整體第3季營收4.72億元，季增11.23%，也改寫歷史新高紀錄。

指紋辨識晶片廠神盾在中國客戶放大出貨，加上韓系客戶新機效益發酵，9月營收躍升至8.49億元，月增18%，刷新歷史新高紀錄；第3季營收20.75億元，季增9.3%，同創歷史新高。（編輯：趙蔚蘭）1081007