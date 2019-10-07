玉山金前9月獲利達157.8億元 創同期新高

（中央社記者劉姵呈台北7日電）各家金控陸續公布9月與前9月自結獲利，其中，玉山金今天表示，受惠於玉山銀行存、放款強勁成長動能，累計前9月稅後盈餘為新台幣157.8億元，EPS為1.36元，創歷年同期新高。

玉山金今天發布新聞稿表示，9月稅後盈餘為新台幣18億元，累計1至9月稅後盈餘為157.8億元，較去年同期成長18.2%，每股稅後盈餘（EPS）為1.36元，均創下歷年同期新高。

玉山金表示，主要獲利來源為子公司玉山銀行，玉山銀9月稅後盈餘為17.67億元，累計1至9月稅後盈餘為155.27億元。

玉山金強調，子公司玉山銀行在存款、放款方面，成長動能都相當強勁，截至今年9月底銀行合併存款餘額為2兆197億元、合併放款總數為1兆4325億元；其中，又以企業的外幣放款及消金房貸成長較佳。

此外，中信金也公布，9月稅後盈餘為26.19億元，累計1至9月稅後盈餘為381.74億元，較去年同期成長22%，EPS為1.92元。

中信金表示，9月份整體獲利表現良好，各項業務持續穩健動能，不過，因股息入帳高峰已過，加上新台幣升值等因素，金控的9月單月獲利較8月下降。

中信金也指出，在中國信託銀行獲利方面，前9月稅後盈餘較去年同期成長10%，原因包括第一，受惠台、外幣存放款業務持續成長，淨利息收入較去年同期增加；再者，財富管理、信用卡及彩券等業務維持穩健動能，帶動手續費收入成長；第三，因資本市場操作得宜，投資獲利表現不錯。

中信金表示，在台灣人壽獲利方面，前9月稅後盈餘較去年同期成長39%，主要是因為透過產品組合優化、多元化投資布局，提升投資報酬率及負債成本持續下降，經常性利差持續擴大，使獲利有大幅的成長。

截至今天晚上7時為止，還有永豐金公布9月稅後盈餘為4.43億元，累計1至9月稅後盈餘為95.45億元，EPS為0.85元；元大金也公布9月稅後盈餘為12.14億元，累計1至9月稅後盈餘為172.17億元，EPS為1.48元。（編輯：林興盟）1081007