廣越旺季效應顯現 9月同步創3項新高紀錄

（中央社記者潘羿菁台北8日電）羽絨大廠廣越公告9月營收新台幣4.37億元，創下單月營收新高，年增9%；帶動第3季營收67.86億元，創單季新高紀錄。受惠旺季來臨及品牌客戶拉貨強勁，可望持續推升廣越營運表現。

廣越累計前3季營收131.43億元，年成長28.2%，逼近去年全年營收132.8億元，同步刷新歷年前3季營收紀錄；估計10月營收入帳後，前10月營收有望超越去年全年業績。

廣越主要成長力道仍為Patagonia為首的前3大客戶、Adidas、Nike及去年新加入的新客戶Under Armour、New Balance、Mammut及Helly Hansen，再加上6月至10月為傳統出貨旺季，帶動營收推升新高。

展望未來，廣越總經理吳朝筆表示，前7大主力客戶已明確表示，明、後年將再擴大訂單量的擴充速度，以Adidas、Nike、UA及NB等運動品牌為主要成長動能；而VF集團旗下主力品牌The North Face也預告，明年給予訂單將重返成長動能，對廣越今、明兩年營收都有正向幫助。

此外，吳朝筆先前提到明年將會調漲代工價格，平均漲幅約5%至7%。法人認為，廣越除了美中貿易戰受益，也受惠於越南、中國與約旦產能持續拉升，透過多元布局拉升對營運的貢獻，估計這兩年獲利表現都會不錯。

廣越今天股價下跌1元，收在141.5元，跌幅約0.7%。（編輯：張良知）1081008