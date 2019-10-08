穿戴裝置品牌在台交鋒 推新品搶市占

（中央社記者江明晏台北8日電）蘋果舊款Apple Watch降價掀買氣，穿戴裝置分頭在台推出新品搶市占，Fitbit推出智慧手錶Versa 2盼吸引新舊客戶，並看好未來健康族群擴大有助於穿戴裝置銷量進一步成長。

蘋果今年推出新一代Apple Watch，也同步調降舊款穿戴裝置售價，Apple Watch Series 3 目前大降至新台幣6400元起，受惠平價策略掀起買氣。

近期穿戴裝置品牌陸續在台推出新品搶市占，Fitbit今天在台宣布推出智慧手錶Versa 2，提供睡眠分數與智慧喚醒、語音訊息輸入等功能，Versa 2所有型號都內建麥克風與Spotify應用程式，可讓使用者控制音樂和Podcast，且所有錶款皆支援Fitbit Pay，在台灣支援一卡通可通行的交通運輸系統。

Versa 2預計將於今年10月下旬正式在台販售，共計5種款式，售價為新台幣7290元，將在台灣總代理商群光所合作的多個通路銷售。群光觀察，台灣市場今年銷售量比去年成長20%至30%，但因規模經濟售價調降，整體平均單價（ASP）預估降15%。

但面對蘋果降價策略，Fitbit香港及台灣地區總監高雲今天受訪時表示，Versa的價格策略一直都很穩定，推出時已4到5年售價不變，看好未來穿戴裝置銷量將受惠關注健康族群擴大，而Fitbit最大核心是健康與運動，且時尚的外型也吸引女性用戶喜愛，絕大多數地區的用戶都是女性略高於男性。

根據Fitbit的調查，將近3分之2（64%）的受訪者將睡眠列為健康最關鍵的第一要務，但卻有3分之1的美國成人每天睡眠不足。Fitbit從超過105億次的夜間睡眠追蹤中挖掘資訊與學習，並運用到健康的領域，還提供可幫助改善睡眠的功能。

高雲指出，Fitbit目前除了對抗糖尿病、睡眠不足的問題，還會專注血氧、防顫等問題，已經在和美國FDA積極配合，未來可能會推出相應的服務，而Fitbit也將推出付費的fitbit premium服務，讓用戶看見更深層的睡眠狀況。

另一穿戴品牌Garmin打算在台與Fitbit交鋒，將於17日在台發表新品，推出全新一代Vivomove Series，全新Venu系列AMOLED GPS智慧腕錶也同步亮相。（編輯：黃國倫）1081008