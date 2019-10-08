南方澳斷橋意外 保全業看好24小時監測業務

（中央社記者潘智義台北8日電）宜蘭南方澳大橋日前發生斷橋意外，外界聚焦橋梁安全，中興保全科技今天表示，除傳統的警衛業務，在橋梁與鋼纜上裝設感測器，由系統24小時自動監測橋梁，也是力推的業務。

中興保全科技今天公布，9月合併營收新台幣10億8293.3萬元，較去年同期減少0.91%。累計今年1-9月合併營收100億211.5萬元，較去年同期成長1.18%。

中保表示，已為全台超過3千所校園建置「地震預警系統」，未來鎖定智慧校園開發案，進一步強化校園安全。此外，監測橋梁等安全監測業務也是發展重點。

中保強調，無論橋梁設計再精良、安全係數再高，都難免會老化或裂化，只仰賴人工巡查維護絕對不夠，若導入橋梁安全監測系統，平時可全天候監測，並以數據分析橋梁的沉陷、震動、應力變化等情形。一旦偵測到異常，透過雲端通訊即時預警，更能讓相關單位同步掌握異常地點與狀況資訊，還可以結合交通號誌或柵欄，第一時間內禁止人車通行。

中保說，目前台61線脊背橋、中山高五楊高架段，及蘇澳白米橋等皆使用自動偵測系統。（編輯：趙蔚蘭）1081008