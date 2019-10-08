和勤看陸車市第4季扭轉 法人估單季業績今年最高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）精密沖壓大廠和勤精機預期第4季中國大陸車市可望扭轉低迷狀況，第4季出貨將回到旺季水準。法人預估和勤第4季業績可望是今年高峰。

展望第4季，和勤指出新產品自從第3季的7月開始出貨，每月出貨量穩定增加，此外汽車客戶排定的訂單，下半年起每月都有數個項目加入量產，並逐月增量，預期第4季業績可回到旺季水準。

法人指出，和勤第4季新產品如米巴集團（Miba）全部需高階清洗的產品加工、中國大陸高鐵固定鐵軌用墊片零件等也將轉量產，公司在車用與機電零件持續切入新產品量產，預期汽車零件整體出貨規模成長，有助平均毛利率拉高。

法人預期和勤第4季業績可有以往旺季水準表現，營收將是今年高峰。

觀察中國大陸車市，公司指出，7月1日起中國大陸10多個省市正式執行「國六」排放標準，車市渡過觀望期後，市場回復正常供需，時序進入汽車銷售傳統旺季，雖然市場熱度還未完全回溫，不過隨著「國六」上市車款齊全，新車銷售持續上升，預估第4季可望扭轉車市低迷狀況。

在產能規劃，和勤規劃深耕彰化全興工業區，全興廠廠房可因應短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，預計明年6月投產，第二階段於明年底前建置表面處理製程與硬碟機構件產線。

和勤自結9月合併營收新台幣1.81億元，較8月1.67億元成長7.85%，累計今年前9月自結合併營收14.66億元，較去年同期19.02億元年減22.98%。9月份汽車零件占比74%，硬碟機構件（VCM Plate）占比23.96%。（編輯：黃國倫）1081008